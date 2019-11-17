İran gösteriler nedeniyle internete erişimi kesti

İran'da benzine yapılan yüzde 300 zam nedeniyle cuma günü başlayan gösteriler hala devam ediyor.

Bazı şehirlerde göstericilerle polis arasında çatışmaların da yaşandığı ülkede, yaralı ve ölülerin olduğu belirtildi. Fakat bu konuda bir açıklama yapılmadı.

İNTERNETE ERİŞİM KESİLDİ

Tahran Büyük Pazarı'nda esnaf bugün kepenk açmazken, başkentte gösteri ihtimaline karşı yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Alınan önlemlerin yanında, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi, internete erişimin engellemesi kararı aldı.

YEZD ŞEHRİNDE 40 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yezd Başsavcısı Muhammed Haddadzade, benzin zammı protestolarında 40 kişinin gözaltına alındığını bildirdi. Mehr Haber Ajansına konuşan Haddadzade, Yezd kentindeki gösterilerde kamu malına zarar verdiği ve emniyet güçlerinin müdahalesi esnasında bazı polisleri yaraladıkları gerekçesiyle 40 kişinin gözaltına alındığını belirtti.

GÖSTERİLER BENZİNE YAPILAN ZAMLA BAŞLADI

İran Ulusal Petrol Ürünleri Dağıtım Şirketinin daha önce yaptığı açıklamaya göre, devlet tarafından sübvanse edilen benzinin litresi, aylık 60 litreye kadar bin tümenden (50 kuruş) bin 500 tümene (75 kuruş) yükseltilmişti.

Araç başına bir ay içinde 60 litreden fazla benzin alınması halinde benzinin litre fiyatı 3 bin tümene (1,5 lira) çıkartılmıştı. Tahran, Tebriz, Meşhed, Ahvaz, İsfahan, Yezd ve Kereç gibi birçok kentte benzin zammı protestoları cuma günü başladı.