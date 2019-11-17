taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7428
Euro
6.3503
Altın
1466.93
Borsa
105379.71
Gram Altın
270.869
Bitcoin
48622.57

İran gösteriler nedeniyle internete erişimi kesti

İran'da devam eden benzin zammı protestoları nedeniyle, ülke genelinde sabit ve mobil hatların tamamında internete erişim engellendi.

AA | 17.11.2019 - 14:26..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş
İran gösteriler nedeniyle internete erişimi kesti

İran'da benzine yapılan yüzde 300 zam nedeniyle cuma günü başlayan gösteriler hala devam ediyor.

Bazı şehirlerde göstericilerle polis arasında çatışmaların da yaşandığı ülkede, yaralı ve ölülerin olduğu belirtildi. Fakat bu konuda bir açıklama yapılmadı.

İNTERNETE ERİŞİM KESİLDİ

Tahran Büyük Pazarı'nda esnaf bugün kepenk açmazken, başkentte gösteri ihtimaline karşı yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Alınan önlemlerin yanında, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi, internete erişimin engellemesi kararı aldı.

İran gösteriler nedeniyle internete erişimi kesti

YEZD ŞEHRİNDE 40 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yezd Başsavcısı Muhammed Haddadzade, benzin zammı protestolarında 40 kişinin gözaltına alındığını bildirdi. Mehr Haber Ajansına konuşan Haddadzade, Yezd kentindeki gösterilerde kamu malına zarar verdiği ve emniyet güçlerinin müdahalesi esnasında bazı polisleri yaraladıkları gerekçesiyle 40 kişinin gözaltına alındığını belirtti.

İran gösteriler nedeniyle internete erişimi kesti

GÖSTERİLER BENZİNE YAPILAN ZAMLA BAŞLADI

İran Ulusal Petrol Ürünleri Dağıtım Şirketinin daha önce yaptığı açıklamaya göre, devlet tarafından sübvanse edilen benzinin litresi, aylık 60 litreye kadar bin tümenden (50 kuruş) bin 500 tümene (75 kuruş) yükseltilmişti.

Araç başına bir ay içinde 60 litreden fazla benzin alınması halinde benzinin litre fiyatı 3 bin tümene (1,5 lira) çıkartılmıştı. Tahran, Tebriz, Meşhed, Ahvaz, İsfahan, Yezd ve Kereç gibi birçok kentte benzin zammı protestoları cuma günü başladı.

İran gösteriler nedeniyle internete erişimi kesti

İran gösteriler nedeniyle internete erişimi kesti

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
TAI'de Kotil Ailesi'nin üyeleri var

TAI'de Kotil Ailesi'nin üyeleri var

305
İran İçişleri: Düzeni bozan protestolara müdahale edilecek

İran İçişleri: Düzeni bozan protestolara müdahale edilecek

111
Kruse'nin nargile keyfi

Kruse'nin nargile keyfi

63
Çin'in Sincan'daki baskı politikasının belgeleri sızdı

Çin'in Sincan'daki baskı politikasının belgeleri sızdı

186
Avukatın etek boyunu ölçen hakim göreve başladı

Avukatın etek boyunu ölçen hakim göreve başladı

144
Pompeo'dan İranlı protestoculara: ABD yanınızda

Pompeo'dan İranlı protestoculara: ABD yanınızda

200
Şenol Güneş: Son maça en iyi 11 ile çıkacağız

Şenol Güneş: Son maça en iyi 11 ile çıkacağız

31
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir