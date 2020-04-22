İran, ilk askeri uydusunu uzaya fırlattı

Uzaya fırlattığı başarısız uydularla bilinen ve şu ana kadar 5 farklı uydu görevinde başarısız olan İran, geçtiğimiz günlerde fırlattığı Zafer isimli uyduyu yine yörüngeye yerleştirememişti.

İran, bu sefer şeytanın bacağını kırdı. Ülkenin ilk askeri uydusu başarılı bir şekilde yörüngeye fırlatıldı.

'Nur-1' adı verilen uydunun, İran’ın ortasında yer alan Kebir Çölü’nden uzaya fırlatıldığı belirtildi.

YÖRÜNGEYE YERLEŞTİ

425 kilometre uzaklıktaki yörüngeye başarılı bir şekilde yerleşen uydu, İran'ın fırlattığı ilk askeri uydu olarak kayıtlara geçti.

Amerikalı yetkililer ve Avrupa ülkeleri, bu lansmanların İran'ın nükleer silah taşıyabilen kıtalararası balistik füzeler geliştirmesine yardımcı olabileceğinden endişe ediyor.