taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.9791
Euro
7.5791
Altın
1698.08
Borsa
98781.43
Gram Altın
381.292
Bitcoin
48475.16

İran, ilk askeri uydusunu uzaya fırlattı

İran, ilk askeri uydusunu başarılı bir şekilde uzaya fırlattığını açıkladı.

DHA |
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş Google News'de takip et

İran, ilk askeri uydusunu uzaya fırlattı

 

Uzaya fırlattığı başarısız uydularla bilinen ve şu ana kadar 5 farklı uydu görevinde başarısız olan İran, geçtiğimiz günlerde fırlattığı Zafer isimli uyduyu yine yörüngeye yerleştirememişti.

İran, bu sefer şeytanın bacağını kırdı. Ülkenin ilk askeri uydusu başarılı bir şekilde yörüngeye fırlatıldı.

'Nur-1' adı verilen uydunun, İran’ın ortasında yer alan Kebir Çölü’nden uzaya fırlatıldığı belirtildi.

İran ilk askeri uydusunu uzaya fırlattığını duyurdu -1

YÖRÜNGEYE YERLEŞTİ

425 kilometre uzaklıktaki yörüngeye başarılı bir şekilde yerleşen uydu, İran'ın fırlattığı ilk askeri uydu olarak kayıtlara geçti.

Amerikalı yetkililer ve Avrupa ülkeleri, bu lansmanların İran'ın nükleer silah taşıyabilen kıtalararası balistik füzeler geliştirmesine yardımcı olabileceğinden endişe ediyor.

Uzun zamandır nükleer silah geliştirmediğini söyleyen İran, uydu fırlatmalarının ve roket testlerinin bununla ilgisi olmadığını söylüyor.

 

Instagram: @eshteknoloji

 

İran, ilk askeri uydusunu uzaya fırlattıİran, ilk askeri uydusunu uzaya fırlattı

İran, ilk askeri uydusunu uzaya fırlattı

İran, ilk askeri uydusunu uzaya fırlattı

İran, ilk askeri uydusunu uzaya fırlattı

İlginizi Çekebilir
Huawei P40 serisinin Türkiye fiyatı belli oldu
Huawei P40 Pro, P40 ve P40 lite'tan oluşan P40 serisi Türkiye pazarında yerini aldı.
Samsung Galaxy Fold 2 hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı
Samsung'un yeni katlanabilir telefonu Galaxy Fold 2'nin, sızdırılan yeni özelliklerine hep birlikte göz atıyoruz.
Yüzünüzü istediğiniz ünlüye dönüştüren deepfake aracı
Açık kaynak koldu yeni bir deepfake aracı, görüntülü görüşme esnasında yüzünüzü çeşitli ünlülerle değiştiriyor.
Uzayda yaşamanın insan beynini büyüttüğü ortaya çıktı
Yeni bir çalışma, Uluslararası Uzay İstasyonu'na giden astronotların beyninin büyüdüğünü gösteriyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Elazığ'da toplu fotoğraf çektirenlere 15 bin lira ceza
Elazığ'da toplu fotoğraf çektirenlere 15 bin lira ceza
178
Zeynep Demirel imaj değiştirdi
Zeynep Demirel imaj değiştirdi
137
Yasak öncesi Bayrampaşa Sebze Hali'nde uzun kuyruklar
Yasak öncesi Bayrampaşa Sebze Hali'nde uzun kuyruklar
110
Türkiye'nin gönderdiği sağlık ekipmanları İngiltere'de
Türkiye'nin gönderdiği sağlık ekipmanları İngiltere'de
360
Burak Özçivit, Fahriye ve kardeşi arasında kaldı
Burak Özçivit, Fahriye ve kardeşi arasında kaldı
75
Devlet Bahçeli, 23 Nisan'da Meclis'te olacak
Devlet Bahçeli, 23 Nisan'da Meclis'te olacak
177
Le Monde, Türk SİHA'larının Libya'daki rolünü yazdı
Le Monde, Türk SİHA'larının Libya'daki rolünü yazdı
72
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir