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İran, İngiliz şarkıcı Joss Stone'u sınır dışı etti

İngiliz şarkıcı Joss Stone, İran'dan sınır dışı edildiğini açıklayarak “Kalbim kırıldı” dedi.

İHA | 04.07.2019 - 14:15..
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Dünya turuna çıkan 32 yaşındaki İngiliz şarkıcı Joss Stone, turne kapsamında konser vereceği İran'dan sınır dışı edildiğini duyurdu.

İranlı yetkililerin ülkede performans sergileyeceğine inanmadığını belirten Stone, “İran, halka açık bir performans göstereceğime inanmadı.” ifadelerini kullandı.

İran, İngiliz şarkıcı Joss Stone'u sınır dışı etti

GÖZALTINA ALINIP, SINIR DIŞI EDİLDİ

Sosyal medya hesabında yayınladığı videoda, beyaz bir başörtüsü takan ve üzgün olduğunu belirten Stone, “Gözaltına alındık, sonra da sınır dışı edildik.” ifadelerini kullandı. Stone, “Kadın olduğum için bu ülkede yasaklanmış olan bir halk konseri gerçekleştiremeyeceğimin fakındaydık. Şahsen, İran hapishanesine girmenin hayalini kurmuyorum. Gittiğim ülkelerin politikasını değiştirmeye çalışmıyorum, insanları da tehlikeye atmak istemiyorum. Ancak yetkililer bir halk performansında çalacağımıza inanmadılar ve bizi ‘kara liste' dedikleri bir listeye aldılar, bunu da göçmen merkezine gittiğimizde anladık." şeklinde konuştu.

İran, İngiliz şarkıcı Joss Stone'u sınır dışı etti

"ÖZÜR DİLEMESİ GEREKEN BİZLERİZ"

Görevlilerin kendilerine karşı oldukça iyi davrandığını belirten Stone, “Elbette hayal kırıklığına uğradım. Kalbim kırıldı ama doğru evraklarımız olmadığı için özür dilemesi gereken bizleriz.” ifadelerini kullandı.

İran, İngiliz şarkıcı Joss Stone'u sınır dışı etti

Stone, daha sonra İran'ın Basra Körfezi'nde yer alan Kiş Adası'na giden bir uçağa binerek, görüntülerini paylaştı.

İran, İngiliz şarkıcı Joss Stone'u sınır dışı etti

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