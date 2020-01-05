İran'ın Kum kenti yakınlarındaki Cemkeran'da el-Kaim Camii kubbesine ABD'nin saldırısı sonucu öldürülen İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani için kırmızı bayrak çekildi.
İNTİKAM ALINANA KADAR KALACAK
İran geleneğine göre, Süleymani'nin intikamı alınana kadar kırmızı bayrak gönderde kalacak. Süleymani, Irak'ın başkenti Bağdat'ta önceki gece saatlerinde ABD'nin düzenlediği saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.
İran, Kasım Süleymani için göndere kırmızı bayrak çekti ViDEO