İran lideri Hamaney mutabakatı çekincelere rağmen onayladığını söyledi

İran lideri Mücteba Hamaney'in sosyal medya hesabından İran ile ABD arasında varılan mutabakata ilişkin açıklama paylaşıldı.

Mutabakat zaptında dile getirilen hususların gerçekleşmesinin beklenildiğini kaydeden Hamaney, "İleride yüz yüze gerçekleştirilecek müzakereler düşmanın görüşlerinin kabul edileceği anlamına gelmiyor" dedi.

"TRUMP ÇARESİZLİKTEN HER YOLU DENEDİ"

ABD ile görüşmeler konusunda farklı bir görüşe sahip olduğunu vurgulayan Hamaney, ancak Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın, Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Başkanı sıfatıyla İran halkının ve 'direniş cephesinin' haklarının korunacağına ve ABD'nin aşırı taleplerine boyun eğmeyeceğine dair garanti vermesinin ve sorumluluk üstlenmesinin ardından mutabakatın imzalanmasına onay verdiğini ifade etti.

Hamaney, sürecin bu noktaya varmasında İranlı yetkililerin iyi niyetle çabaladıklarını ancak ABD Başkanı Donald Trump'ın çaresizlikten her yolu denediğini savundu.