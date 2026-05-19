İran lideri Hamaney: Savaşın devamı halinde başka cepheler açılacak

İran lideri Mücteba Hamaney'in sosyal medya hesabından olası savaşa ilişkin mesajı paylaşıldı.

Mesajda, "Düşmanın savunmasız kalacağı ve tecrübe sahibi olmadığı cephelerin açılması hususunda çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Savaş durumunun devamı halinde çıkarlar gözetilerek söz konusu başka cepheler açılacaktır" ifadeleri yer aldı.

TRUMP: İRAN'A SALDIRI ERTELENDİ

ABD Başkanı Donald Trump, kısa bir süre önce yaptığı paylaşımda Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri liderlerinin talebi üzerine 'İran'a yarın için planlanan askeri saldırının ertelendiğini' belirtmişti.