İran Meclis Başkanı Kalibaf: ABD ile barışımız yok

ABD-İran hattında karşılıklı açıklamalar...

İki ülke arasında imzalanan mutabakat zaptının ardından nihai anlaşma için müzakereler devam ediyor.

Ancak taraflar arasında bazı keskin anlaşmazlıklar bulunuyor.

İRAN GÖRÜŞME 'YOK' DİYOR

ABD tarafı görüşmelerin iyi gittiğini iddia ederken Tahran ise son dönemde resmi bir görüşme olmadığını öne sürüyor.

Gelişmeler sıcağı sıcağına takip edilirken yeni bir açıklama geldi.

"ABD İLE BARIŞIMIZ YOK"

İran devlet televizyonuna göre, İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, başkent Tahran’da Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş ile görüştü.

Görüşmede Kalibaf, Müslümanlara ve "Direniş Cephesi"ne gerektiğinde füze gerektiğinde de siyasi destek vereceklerini belirterek, "ABD ile barışımız yok ve İsrail’i resmi olarak tanımayacağız." ifadelerini kullandı.

"MUTABAKATIN HER MADDESİ İRAN İÇİN ZAFER"

Diplomasinin, askeri kazanımları koruyup kalıcı hale getirebilmesi gerektiğini söyleyen Kalibaf, "Şehit imamın intikamı Kudüs’ün özgürlüğüdür." dedi.

Derviş ise, İran ile ABD arasında imzalanan mutabakat zaptının "Direniş Cephesi" için bir zafer olduğunu vurgulayarak, "Mutabakatın her bir maddesi İran için zafer, ABD için yenilgidir." diye konuştu.