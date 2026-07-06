İlhan Fakılı: Taraftarların izlemekten keyif aldığı bir oyuncuyum

Beşiktaş, 20 yaşındaki kanat oyuncusu İlhan Fakılı'yı kadrosuna kattığını duyurdu.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada transferi hususunda Fransız ekibi Clermont ile anlaşmaya varıldığı, genç futbolcu ile de 4 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Beşiktaş'ın yeni transferi İlhan Fakılı, kulübün resmi YouTube hesabına özel açıklamalarda bulundu.

"HER ŞEY YOLUNDA"

"Beşiktaş'a hoş geldin, kendini nasıl hissediyorsun?" sorusu karşısında İlhan şunları dedi:

“Kendimi çok iyi hissediyorum, her şey yolunda.”

"BENİM İÇİN BÜYÜK BİR GURUR"

"Fransa'da doğup büyüdün ve şimdi yolun Beşiktaş ile kesişti, bu projeye "evet" demenin en büyük sebebi neydi?" sorusunu İlhan şöyle yanıtladı:

“Öncelikle Beşiktaş gibi büyük bir kulübe katılmak benim için büyük bir gurur. Ayrıca bu statta, bu muhteşem taraftarların önünde oynamak, bana büyük bir heyecan ve istek veriyor. Hocamın ve yönetimin bana duyduğu güven beni çok motive ediyor. Harika bir sezon geçirip Avrupa kupalarında boy göstermek için sabırsızlanıyorum.”

"TARAFTARLARIN İZLEMEKTEN KEYİF ALDIĞI BİR OYUNCUYUM"

"Seni daha önce hiç izlememiş bir Beşiktaş taraftarına kendini nasıl anlatırsın? Sence sahada seni diğer oyunculardan ayıran en belirgin özelliğin ne?" sorusu karşısında hücum oyuncusu, şu sözleri sarf etti:

“Teknik özellikleriyle öne çıkan, taraftarların izlemekten keyif aldığı bir oyuncuyum. Sahada takımım adına belirleyici katkılar yapmayı umuyorum.”

"BENİM İÇİN BİR RÜYA"

"Kuzenin Kenan da Türkiye'de forma giyiyor. İkiniz de Fransa'da futbola başladınız. Şimdi ise yollarınız Türkiye'de kesişti. Bunu düşündüğünde neler hissediyorsun? Çocukken böyle bir günü hayal eder miydiniz?" sorusuna İlhan, şu yanıtı verdi:

“Küçükken sokakta beraber oynardık, şimdi ise üst seviyede oynuyorum. Bu benim için bir rüya. Ona karşı oynamayı gerçekten çok istiyorum.”

"STADIN ÇOK ATEŞLİ BİR ATMOSFERE SAHİP OLDUĞUNU DUYDUM"

"Tüpraş Stadyumu'nu ve Beşiktaş taraftarını bugüne kadar nasıl görüyordun? Siyah-beyazlı formayla ilk kez o atmosferi yaşayacağını düşündüğünde neler hissediyorsun?" sorusuna genç oyuncu şu cevabı verdi:

“Stadın çok ateşli bir atmosfere sahip olduğunu duydum, buna eminim. En ateşli taraftarlar olduklarına da kesinlikle inanıyorum.”

"HER ŞEYİMİ VERECEĞİM"

"Son olarak, Beşiktaş taraftarına ne mesaj vermek istersin?" sorusunu İlhan şu şekilde cevapladı:

“Onlara; çok iyi bir sezon geçirmek, şampiyon olmak ve onları çok mutlu etmek istediğimi söylemek isterim. Baştan sona, bu forma için her şeyimi vereceğim.”