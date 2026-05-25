İran Milli Futbol Takımı'nın Antalya kampı devam ediyor

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek İran Milli Futbol Takımı'nın Antalya'daki hazırlık kampı devam ediyor.

İran Milli Takımı Medya Departmanı'nın açıklamasına göre takım, sabah saatlerinde salonda kuvvet ve kondisyon çalışması gerçekleştirirken, akşam antrenmanını ise teknik direktör Amir Ghalenoei yönetiminde Titanic Mardan Spor Kompleksi'nde yaptı.

DUA EDİLDİ

İran Milli Takımı, antrenmanda özel bir konuğu da ağırladı.

Mardan Antalya Kompleksi'ndeki çalışmayı yakından takip eden İranlı yaşlı bir kadın, antrenman sırasında gözyaşları içinde futbolcuların Dünya Kupası'nda başarılı olması için dua ederek takıma iyi dileklerini iletti.

HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKİLDİ

Antrenmanın ardından teknik direktör Amir Ghalenoei tarafından sıcak şekilde karşılanan ve duaları için teşekkür edilen kadın, takımla hatıra fotoğrafı çektirdi.

NİHAİ KADRO 1 HAZİRAN'DA BELLİ OLACAK

Dünya Kupası için 5 Haziran'a kadar kentte hazırlıklarını sürdürecek İran Milli Futbol Takımı, kamp kapsamında 29 Mayıs'ta Gambiya, 4 Haziran'da ise Mali ile hazırlık maçı oynayacak.

Milli takımın 2026 FIFA Dünya Kupası için belirlenen nihai 26 kişilik kadrosu ise 1 Haziran'da açıklanacak.