İran Milli Takımı'na ABD vizesi sonunda çıktı

2026 FIFA Dünya Kupası'na 5 gün kaldı...

Dünya Kupası öncesinde uzun süredir gündemde olan vize krizinde düğüm çözüldü.

ABD yönetimi, İran Milli Takımı futbolcularının ülkeye giriş vizelerini onayladı.

VİZE KRİZİ ÇÖZÜLDÜ

Karar, iki ülke arasındaki siyasi gerilim nedeniyle turnuvaya katılım konusunda oluşan belirsizlikleri de büyük ölçüde ortadan kaldırdı.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, yaptığı açıklamada vize sürecinin başarıyla tamamlandığını belirterek, Ankara'daki ABD Büyükelçiliği çalışanlarının yoğun çaba gösterdiğini vurguladı.

BARRACK: EKİBİMİZLE GURUR DUYUYORUM

Barrack, "ABD'deki FIFA Dünya Kupası yolunda İran milli futbol takımı için vizeleri işleme koyan Ankara'daki olağanüstü ekibimizle gurur duyuyoruz." dedi.

Öte yandan İranlı yetkililer daha önce takımın ABD vizelerini henüz alamadığını açıklamış, bu durum Dünya Kupası hazırlıklarını da etkilemişti.

Yaşanan belirsizlik nedeniyle İran kafilesinin kamp planlarında değişikliğe gidildiği ve takımın hazırlık merkezi olarak Meksika'nın Tijuana kentini tercih ettiği belirtilmişti.

GRUP MAÇLARINI ABD'DE OYNAYACAKLAR

Son olarak İran Milli Takımı, Dünya Kupası grup aşamasında Yeni Zelanda, Belçika ve Mısır ile karşı karşıya gelecek.

Takımın grup maçlarının tamamı ABD'de oynanacak. Ancak İranlı oyuncular, kampları ve tüm konaklamaları Meksika’da yapacak.