İran plakalı tırda 183 kilo eroin ele geçirildi

Ağrı Şeker Kavşağı uygulama noktasında uluslararası yük taşımacılığı yapan İran plakalı tır, durduruldu.
Narkotik köpeği Cesar'ın tırın dorsesine tepki vermesi üzerine yapılan aramada, 362 paket halinde 183 kilo eroin bulundu. İran uyruklu sürücü tutuklanırken, tıra el konuldu.
CESAR'DAN KAÇAMIYORLAR
Şeker Kavşağı'nda 183 kilo eroini tırın dorsesinde tespit eden narkotik köpeği Cesar, uyuşturucu kaçakçılarına fırsat vermedi. 2019 yılı içerisinde farklı zamanlarda polisin düzenlediği operasyonlarda Cesar, 325 kilogram eroinin yakalanmasına yardımcı oldu.