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İran plakalı tırda 183 kilo eroin ele geçirildi

Ağrı'da, şüphe üzerine durdurulan İran plakalı bir tırda narkotik köpeği Cesar, yine başarılı bir operasyona imza atarak 183 kilo eroini buldu.

DHA | 20.01.2020 - 10:20..
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Ağrı Şeker Kavşağı uygulama noktasında uluslararası yük taşımacılığı yapan İran plakalı tır, durduruldu.

Narkotik köpeği Cesar'ın tırın dorsesine tepki vermesi üzerine yapılan aramada, 362 paket halinde 183 kilo eroin bulundu. İran uyruklu sürücü tutuklanırken, tıra el konuldu.

İran plakalı tırda 183 kilo eroin ele geçirildi

CESAR'DAN KAÇAMIYORLAR

Şeker Kavşağı'nda 183 kilo eroini tırın dorsesinde tespit eden narkotik köpeği Cesar, uyuşturucu kaçakçılarına fırsat vermedi. 2019 yılı içerisinde farklı zamanlarda polisin düzenlediği operasyonlarda Cesar, 325 kilogram eroinin yakalanmasına yardımcı oldu.

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