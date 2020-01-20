İngiltere'de Sussex Dükü Prens Harry ve eşi Düşes Meghan Markle'ın Kraliyet ailesindeki üst düzey görevlerini bırakma kararının ardından ilk kez konuşan Prens Harry, "Başka seçeneğim yoktu." dedi.

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İran plakalı tırda 183 kilo eroin ele geçirildi

Ağrı'da, şüphe üzerine durdurulan İran plakalı bir tırda narkotik köpeği Cesar, yine başarılı bir operasyona imza atarak 183 kilo eroini buldu.