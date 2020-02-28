İran Sağlık Bakanı:Virüs vakaları haftaya zirveye çıkacak

Çin'den sonra İran'da çok sayıda can kaybına yol açan koronavirüs salgınının yarattığı panik havası sürüyor.

Ülkede virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 36'ya yükselirken Sağlık Bakanı Said Nemeki, başkent Tahran'da düzenlenen Korona ile Mücadele Merkezi toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, salgının önlenmesi için önemli kararlar aldıklarını belirtti.

"HAFTAYA ZİRVEYE ÇIKACAK"

Ülkedeki hastanelerin tüm birimleriyle hazırlandığını aktaran Nemeki, "Ancak önümüzde zor bir haftanın olacağı bir gerçek. Ulusal ve uluslararası epidemiyolojik gözlemler, hastalığın yayılmasının önümüzdeki günlerde ve gelecek hafta zirveye çıkacağını gösteriyor." dedi.

"SEYAHATE ÇIKMAYIN"

Zorunlu olmadıkça halkın seyahatlerden kaçınmasını isteyen İranlı bakan, ülkede şüpheli görülen kişilerin 14 gün karantinaya alınacağını ve bu konuda Silahlı Kuvvetler personelinin de kendilerine yardımcı olacağını ifade etti.