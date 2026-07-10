İran savaşı çip tedarik zincirini zorlarken, Çin’den helyum ihracatına geçici yasak

Çin'in çip hamlesi piyasaları sarsacak.

Çin bugün, ABD ile İran arasında yeniden alevlenen askeri çatışmaların çip üretimi için kritik önemdeki gazın yeni bir kıtlığını tetikleme tehdidi oluşturması üzerine, derhal yürürlüğe girmek üzere helyum ihracatına geçici bir yasak getirdiğini duyurdu.

YENİ KISITLAMALAR GELDİ

Bu yılın başlarında ABD ve İsrail'in İran'a yönelik savaşı helyum arzında kesintilere yol açmış, yapay zeka sektörünün modelleri eğitmek ve çalıştırmak için giderek daha fazla yerli çiplere güvendiği Çin dahil olmak üzere dünya genelindeki şirketlerin faaliyetlerini aksatmıştı.

Helyum, yarı iletken üretiminde ısı yönetimi için hayati önem taşıyor.

ÇİN HELYUMA BAĞIMLI DURUMDA

Helyum yasağı, Pekin'in ihracatı kısıtlayarak kritik malzemelerde yurt içi kıtlığı önleme çabalarının en son örneğini oluşturuyor.

Çin yönetimi daha önce yakıt, gübre ve sülfürik asit üzerinde de benzer kısıtlayıcı önlemler uygulamıştı.

Çin aynı zamanda yurt içi çip üretim kapasitesini artırmayı ve sektörün, ABD'nin ihracat kontrollerine tabi olan son teknoloji Nvidia yarı iletkenlerine olan bağımlılığını azaltmayı hedefliyor.

Çin, yerli üretimi artırma çabalarına rağmen denizaşırı helyuma büyük ölçüde bağımlı durumda.

Buna karşın, Çinli şirketlerin giderek daha fazla aracı rolü üstlenmesi, Rus helyumunu ithal edip bir kısmını Avrupa dahil olmak üzere denizaşırı pazarlara yeniden ihraç etmesi nedeniyle, bu ihracat yasağı küresel arzı daha da daraltabilir.

Analistler, Çin'in helyum ihtiyacının yaklaşık yüzde 85'ini veya daha fazlasını ithal ettiğini tahmin ediyor.

SAVAŞ PETROL ARZINI SIKIŞTIRIRKEN ÇİN STOKLARINI KORUYOR

Çin net bir petrol ithalatçısı konumunda ve enerji analiz firması Kpler'in verilerine göre, geçen yıl deniz yoluyla taşınan ham petrolünün yarısından fazlası Orta Doğu'dan geldi.

İsrail ve ABD'nin İran'a karşı başlattığı çatışma, Basra Körfezi bölgesinden yapılan sevkiyatların neredeyse tamamını altı haftadır durdurmuş durumda; son haftalarda varılan ateşkes anlaşmasının ise arzda acil bir toparlanmaya yol açması son derece düşük bir ihtimal olarak görülüyor.

Buna karşılık analistler, AFP'ye yaptıkları değerlendirmede, Pekin'in enerji güvenliğine uzun süredir öncelik vermesinin onu bu tür şoklara karşı hazırlıklı kıldığını belirtti.

Kpler'in kıdemli petrol analisti Muyu Xu, son yıllarda "jeopolitik duruma ilişkin genel endişenin" Çinli liderleri yeterli depolama tesisi inşası sağlamaya ve stratejik rezerv biriktirmeye teşvik ettiğini söyledi.

Xu, bu çabaların Çin'i şu anda Japonya ve Filipinler gibi bazı Asyalı komşularına kıyasla çok daha iyi bir konuma getirdiğini ifade etti.

YENİ SİSTEM İNŞA EDİLECEK

Enerji ve Temiz Hava Araştırma Merkezi'nin kurucu ortaklarından Lauri Myllyvirta, yenilenebilir enerjiye geçişe yönelik büyük ölçekli çabaların Çin'i mevcut durumla başa çıkma konusunda "nispeten iyi bir konuma" getirdiğini kaydetti.

Çin'in yoğun nüfuslu kıyı eyaletlerine rüzgar, güneş ve nükleer kapasite eklenirken, geliştirilen şebeke altyapısı elektriği ülkenin iç kesimlerinden bu bölgelere taşıyor.

Myllyvirta, "Aksi takdirde, bu eyaletlere enerji sağlamak için çok daha fazla petrol ve gaz ithalatı gerekecekti" dedi.

Analist, geniş imalat sektörü de dahil olmak üzere bağımlılıkların hala sürdüğünü, ancak yenilenebilir enerjinin "sınırda çok yardımcı olduğunu" belirtti.

Devlet Başkanı Şi Cinping, savaş nedeniyle yenilenebilir enerji hamlesinden daha fazla yararlanmayı hedefliyor.

Devlet televizyonu CCTV pazartesi günü yayımladığı bir bölümde Şi'nin, bölgedeki savaştan bahsetmeksizin, enerji güvenliğini korumak amacıyla "yeni bir enerji sisteminin" inşasının hızlandırılması çağrısında bulunduğunu aktardı.

ÖZEL RAFİNERİLER VE ÇİP SEKTÖRÜ YENİ KRİZLE KARŞI KARŞIYA

Asya Topluluğu'ndan Li'ye göre Pekin için "daha ciddi risk", ani enerji şokları değil, çatışmanın yol açabileceği potansiyel bir küresel ekonomik yavaşlama.

Yavaş seyreden ekonomik faaliyeti canlandırmak için mücadele eden liderlerin önüne yeni engeller çıkaran bu süreçte, bazı sektörler kaçınılmaz olarak baskıyı hissedecek.

Bu sektörlerin başında, geçmişte yaptırım uygulanan İran ve Venezuela ham petrolüne indirimli erişim sağlayarak kazanç elde eden küçük ve özel işletmeler olan "çaydanlık" petrol rafinerileri geliyor.

Ağırlıklı olarak ülkenin doğusundaki Şandong eyaletinde yoğunlaşan ve bu yıl Washington'ın Venezuela'ya yönelik askeri müdahalesiyle zaten sarsılmış olan bu işletmelerin birçoğu için İran ham petrolünün kaybı, son darbe olabilir.

Kpler analisti Xu, Pekin'in bu durum konusunda muhtemelen "karmaşık hislere" sahip olduğunu belirtti.

Xu, bu özel rafinerilerin Çin'in rafinaj kapasitesinin yaklaşık beşte birini oluşturduğunu ve önemli ölçüde istihdam sağladığını söyledi.

"ÇİN İÇİN KÖTÜ BİR HABER DEĞİL"

Bununla birlikte Xu, gevşek çevre standartları, daha az öngörülebilir vergi üretimi ve devlete ait dev şirketlerle olan rekabetleri nedeniyle bu rafinerilerin kapanmasının "Çin için tamamen kötü bir haber olmadığını" kaydetti.

Şi'nin stratejik bir öncelik olarak ilan ettiği çip üretimi, Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalmasıyla zorluklarla karşılaşması muhtemel bir diğer sektör olarak öne çıkıyor.

Yarı iletken üretimi için hayati önem taşıyan helyumun dünyadaki az sayıdaki büyük ölçekli üreticisinden biri olan Katar'dan yapılan sevkiyatlar, savaşın başlamasından bu yana durma noktasına geldi.

Oxford Enerji Çalışmaları Enstitüsü'nden Michal Meidan ise yakın tarihli bir raporda, kimya endüstrisinin de bu kesintiden ötürü "önemli bir baskıyla" karşı karşıya kalabileceğini yazdı.

Raporda, "Ekonomi yüksek fiyatlara ve azalan ekonomik faaliyete karşı bağışıklı olmasa da paydaşlar, kesintinin uzaması ihtimaline karşı şimdiden önleyici tedbirler alıyor" ifadelerine yer verildi.