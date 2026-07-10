Alparslan Bayraktar: Irak'tan Ceyhan'a petrol akışı devam edecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Irak'tan Ceyhan'a petrol akışının devam edeceğini bildirdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Bağdat'ta Irak Petrol Bakanı Basim Muhammed Hudayyir ve Başbakan Ali ez-Zeydi ile görüşmesi sonrası basın toplantısı düzenledi.

"ÖNÜMÜZDEKİ 12 AYI KAPSAYACAK BİR ANLAŞMAYI SON AŞAMASINA GETİRDİK"

"Irak-Türkiye boru hattının akışının devam etmesini sağlayacak yeni bir anlaşma üzerinde uzun zamandır konuşuyoruz." diyen Bakan Bayraktar, "Irak-Türkiye boru hattı anlaşmasının bu ay sonuna doğru bitiyor olmasından dolayı sürecin aksamadan devamını sağlayacak, önümüzdeki 12 ayı kapsayacak bir anlaşmayı son aşamasına getirdik. Bu anlaşmayı önümüzdeki günlerde imzalamayı ve kamuoyuyla paylaşmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Bayraktar, Irak-Türkiye petrol boru hattı üzerinden petrol akışına da değinerek, "Irak'tan Ceyhan'a petrol akışı devam edecek." dedi.

Irak ve Türkiye enerji ilişkilerinin geniş potansiyele sahip bir alan olduğunu söyleyen Bayraktar, bununla ilgili Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi ve Irak Petrol Bakanı Basim Muhammed Hudayyir ile bu konuyu değerlendirdiklerini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajını da kendilerine ilettiklerini aktardı.

"1970'LERDEN BERİ DEVAM EDEN YARIM YÜZYILLIK BİR PROJE"

Bayraktar, Irak-Türkiye petrol boru hattı projesinin 1970'lerden beri devam eden yarım yüzyıllık bir proje olduğunu ifade ederek, Türkiye'nin bu hattı uzun süredir operasyonel durumda tuttuğunu söyledi. Bakan Bayraktar, şunları kaydetti:

“Geçmişte yaşanan bazı hadiseler ve bölgedeki istikrasızlık maalesef bu hattın tam kapasiteyle kullanılmasına imkan vermedi. Şimdi ortak olarak baktığımız nokta; bu hattın kapasitesini tümüyle kullanmak hatta kapasite artışını yapabilmek. Hattı Basra'ya kadar uzatabilmek ve Basra'dan üretilen petrolü bu hat üzerinden Ceyhan'a ve oradan da dünya piyasalarına sunmakla alakalı önemli bir alternatif açıkçası. İran ve ABD arasındaki gerilim ve savaşla küresel piyasalarda yıllardır devam eden belirsizlikler bize 2 şeyi zorunlu kılıyor; bunlardan bir tanesi daha bağlantısallığa ihtiyaç var ve çok önemli çeşitlendirme stratejisini uygulamamız lazım. Irak'ın bütün petrol ihracatı Hürmüz Boğazı üzerinden yapılıyor ve burada oluşacak bir tıkanma Irak'ta handikap oluşturuyor. Bu sadece onlar için değil, küresel petrol piyasası için de geçerli.”

BORU HATTININ KAPASİTESİNİN ARTIRILMASI GÜNDEMDE

Irak-Türkiye petrol boru hattının kapasite artırımı konusunda da konuşan Bakan Bayraktar, "Hedeflediğimiz şey; mevcut kapasiteyi tümüyle kullanmak ama bölgenin potansiyeli elbette başka üreticileri de buna dahil etmemizi gerektirir ve onların da bu konuda ihtiyaç ve ilgisi varsa onlara da bu kapıyı açmak mümkün olabilir. Bunu (boru hattı) 2 buçuk milyon varillik petrol boru hattına dönüştürmek mümkün olabilir. Şu anda avantajımız bu hattın mevcut varlığı. Bu hat var ve çok büyük yatırıma ihtiyaç duymadan 1 buçuk milyon varili realize edebiliriz. Bunun kapasitesini ilave yatırımlarla çok daha artırabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

IRAK İLE ELEKTRİKTE DE "BAĞLANTISALLIK" VURGUSU

Bayraktar, Irak ile elektrik anlamında da bağlantısallığa ihtiyaç olduğunu ifade ederek, iki ülke arasındaki elektrik iletim hattının tüm kapasitesiyle ve kapasitesini artırarak yeni iletim hatlarıyla çalıştırılabileceğini belirtti.

Türkiye üzerinde Irak'a doğalgaz getirerek, buradaki mevcut ve yeni yapılabilecek santralleri çalıştırma düşüncesini de Irak'a ilettiklerini vurgulayan Bayraktar, Türkiye tarafındaki yatırımların tamamlandığını kaydetti.

Bayraktar, "Türkiye'nin sınırında şu an doğal gaz var. Irak tarafından yapacağımız doğal gaz boru hatlarıyla belki birkaç yıl burada doğal gaz ihtiyacını oradan karşılarız ama daha sonra Irak'ta veya Körfez'de üretilen başka doğal gaz kaynaklarını aynı boru hattını kullanarak bu sefer ter akışla Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden de Avrupa'ya götürme gibi projeleri de birlikte gerçekleştirmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

BAKAN BAYRAKTAR, IRAK BAŞBAKANI ZEYDİ İLE GÖRÜŞTÜ

Irak Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Bakan Bayraktar ve Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi'nin görüşmesinde iki ülke arasındaki ilişkiler ve işbirliği imkanları ele alındı.

Irak Başbakanı Zeydi, iki ülkenin birçok alanda işbirliği ve ortaklık fırsatlarına sahip olduğuna işaret ederek Türkiye'nin özellikle tarım sektöründe Irak'ta yatırımlarını artırmasını istedi.

Zeydi, iki ülkenin ekonomik ortaklığının geliştirmesi ve Türkiye'nin Irak'taki yatırımlarının desteklenmesi ve hızlanması amacıyla Türkiye- Irak fonu oluşturulması için çalıştıklarını ifade etti.

Irak'ın özellikle tarım ve hayvancılık sektöründe önemli bir kalkınma programı doğrultusunda ilerlediğini belirten Zeydi, bu sektörlerde yatırımcılara gereken altyapı ve kolaylıkları sağlamaya başladıklarını belirtti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Irak'ı ziyaret etmekten büyük memnuniyet ve mutluluk duyduğunu belirterek, Türkiye'nin Irak ile ilişkilerine büyük önem verdiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Kalkınma Yolu Projesi"ne verdiği önemi vurgulayan Bakan Bayraktar, projenin bölge ticaretine ekonomik ivme kazandıracağını dile getirdi.

Bakan Bayraktar, Türkiye'nin Kalkınma Yolun Projesi kapsamında Irak ile petrol, doğalgaz, elektrik ve birçok alanda ortaklık yapmaya hazır olduğunu aktardı.