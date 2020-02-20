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İran sınırında koronavirüs önlemleri

Van Valiliği tarafından, İran'da 2 kişinin koronavirüsten hayatını kaybetmesi üzerine, kentte alınacak önlemler belirlendi.

AA | 20.02.2020 - 15:42..
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Çin'de ortaya çıkan ve çoks ayıda insanın ölümüne neden olan koronavirüs salgını dünyayı tehdit etmeye devam ediyor.

Asya ve avrupa'da birçok ülkeye yayılan virüs, son olarak İran'da 2 kişinin ölümüne neden oldu.

İran'da koronavirüs nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybetmesi sonrası İranlı turistlerin yoğun olarak geldiği Van'da alınacak tedbirlerin değerlendirilmesi için  Van Valiliği ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı toplantı gerçekleştirdi.

SINIR KAPISINA TERMEL KAMERA

Virüse karşı alınacak tedbirlerin değerlendirildiği toplantıda, Türkiye-İran sınırındaki Saray ilçesinde bulunan Kapıköy Gümrük Kapısına termal kamera montajı yapılması, sağlık odası kurulması ve yabancılarla irtibat halinde olan personelin koruyucu maske ve ekipman kullanması ile virüs hakkında eğitimden geçirilmesi kararlaştırıldı.

İran sınırında koronavirüs önlemleri

PERSONELE EĞİTİM VERİLECEK

Bu konuda hazırlanacak Türkçe, Farsça, İngilizce bilgilendirme afişlerinin Kapıköy Gümrük Kapısının çeşitli yerlerine asılmasına karar verilen toplantıda, Geri Gönderme Merkezi ön kabul birimine termal kamera kurulması ve personelin virüs hakkında eğitilmesi, sınır birliklerindeki personele de virüs hakkında bilgilendirme eğitimi verilmesinin önemine işaret edildi.

İran sınırında koronavirüs önlemleri

GİRİŞ ÇIKIŞLAR SINIRLANDIRILABİLİR

İran'dan Türkiye'ye kara ve demir yolu ile giriş çıkışların sınırlandırılması konusunda da ilgili bakanlığın görüşünün alınması karara bağlandı.

İran sınırında koronavirüs önlemleri

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