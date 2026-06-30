İran: Şu an için ABD ile planlanmış bir görüşme yok

ABD ile İran arasındaki müzakerelerde belirsizlik devam ediyor.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, önümüzdeki günlerde ABD ile herhangi bir düzeyde müzakere toplantısı planlanmadığını açıkladı.

Bekayi, Tahran'ın şu anki önceliğinin mutabakat zaptı hükümlerinin eksiksiz yerine getirilmesini sağlamak ve bu düzenleme kapsamındaki taleplerini takip etmek olduğunu belirtti.

"ABD İLE GÖRÜŞME OLMAYACAK"

Mutabakat zaptının maddelerine ilişkin teknik detayları paylaşan Bekayi, ABD'nin petrol satışlarını kapsayan 10'uncu maddeye bağlı gerekli lisansları çıkardığını ve İran'ın bu lisansların fiilen uygulanmasını takip ettiğini aktardı.

İran'ın yurt dışında dondurulan varlıklarının serbest bırakılmasını içeren 11'inci maddenin uygulanması için de çalışmaların sürdüğünü ifade eden Bekayi, İranlı uzmanlardan oluşan heyetin bu hafta sonuna doğru Katar'ın başkenti Doha'ya gideceğini duyurdu.

Bekayi, ABD'li temsilcilerin Doha'ya yapacağı muhtemel ziyaretin İran heyetinin programıyla bir ilgisi bulunmadığını, kendi heyetlerinin sadece 11'inci madde dahil mutabakat zaptının uygulanmasını denetlemek için orada olacağını vurguladı.

"NİHAİ ANLAŞMA AŞAMASINA HENÜZ GEÇİLMEDİ"

İran ve ABD'nin henüz nihai bir anlaşmayı müzakere etme aşamasına gelmediğinin altını çizen Bekayi, mutabakat zaptının 13'üncü maddesine değinerek bu madde uyarınca nihai anlaşma görüşmelerinin başlayabilmesi için öncelikle 1, 4, 5, 10 ve 11'inci maddelerin uygulanmaya başlanması ve bu hükümlerin kesintisiz şekilde yürütülmesi şartı bulunduğunu sözlerine ekledi.

TRUMP YALANLANDI

İran'ın Doha Büyükelçiliği ise ABD Başkanı Donald Trump'ın İran tarafının görüşmek istediği ve "Görüşme Doha'da gerçekleşecek" yönündeki açıklamalarını yalanlayarak Doha'da iki ülke arasında görüşme için henüz hiçbir hazırlığın başlamadığını duyurdu.

Büyükelçilik tarafından, "Şu ana kadar bu konuya ilişkin tarafımıza iletilmiş hiçbir resmi bilgi bulunmamaktadır" ifadesi kullanıldı.