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İran turistlerin pasaportuna mühür vurmayacak

ABD yaptırımından korkan tursitler İran'a rahatça gidebilsin diye böyle bir karar alındı.

AA | 19.06.2019 - 14:36..
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İran turistlerin pasaportuna mühür vurmayacak

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, yabancı turist sayısının artırılmasıyla ilgili hazırlanan raporun Tahran'daki haftalık Bakanlar Kurulu'nda ele alındığını söyledi.

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ABD'nin uyguladığı yaptırımlar nedeniyle İran'a gelecek ziyaretçilerin birtakım endişeler duyabileceği ve yaptırımlara maruz kalabileceği ihtimalinden hareketle Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin "yabancı ziyaretçilerin ülkeye girişlerinde pasaportlarına mühür vurulmaması ve başka herhangi bir kaydın da yapılmaması" talimatı verdiği belirtildi.

Sözcü Rebii, "İnsanlar herhangi bir endişeye kapılmadan İran'ı rahat bir şekilde ziyaret edebilir. Pasaportlara mühür vurulmaması ile ilgili talimat, kısa süre içinde ülkedeki tüm havalimanlarında uygulanacak." dedi.

ABD'de Donald Trump yönetimi, 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan 8 Mayıs 2018'de tek taraflı şekilde çekilerek, İran'a yönelik yaptırımları yeniden uygulamaya başlamıştı.

İran turistlerin pasaportuna mühür vurmayacak

İran turistlerin pasaportuna mühür vurmayacak

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