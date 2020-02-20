taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0945
Euro
6.5794
Altın
1618.41
Borsa
117382.83
Gram Altın
317.106
Bitcoin
59108.6

İran yarın sandık başına gidiyor

İran halkı, ABD yaptırımları ve Ukrayna uçağı kazasının gölgesinde yarın Meclis seçimleri için oy kullanacak.

AA | 20.02.2020 - 15:34..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

İran'da 11. Dönem Meclis Seçimleri yarın yapılacak.

Son dönemde ABD ile gerilimli günler yaşayan ülkede 7 bin 148 aday, 290 sandalyelik Meclis için yarışacak.

İran yarın sandık başına gidiyor

57 MİLYON SEÇMEN OY KULLANACAK

57 milyon 918 bin seçmenin yeni meclisi belirlemek üzere sandık başına gideceği bu seçimlerde, 2 milyon 931 bin 716 kişi ilk defa oy kullanacak.

Oy kullanma işlemi yarın 08.00'de başlayacak, 18.00'de sona erecek. Oy kullanma süresi gece yarısına kadar uzatılabilecek.

İran yarın sandık başına gidiyor

Seçimlere muhafazakarlar "Başı Dik İran" listesiyle girerken, reformistlerin 30 partisinden sadece 9'u katılıyor. Reformistler blok olarak seçimlere girmediği ve büyük kısmı boykot ettiği için katılan partiler de ortak bir liste oluşturamadı.

BİR VEKİLLİK İÇİN 24 ADAY YARIŞACAK

Seçimlere katılmak için başvuruda bulunan 16 bin 33 kişiden 7 bin 148’inin adaylığı onaylandı ve 290 sandalyenin bulunduğu Meclis'te her bir milletvekilliği için 24 aday yarışacak.

Toplam 208 seçim bölgesinin bulunduğu İran'da, vatandaşlar 55 bin noktada oy kullanabilecek ve 1 milyondan fazla kişi de seçimlerde görev alacak.

İran yarın sandık başına gidiyor

Başkent Tahran 35 milletvekiliyle Meclis'e en fazla vekil gönderecek eyalet olurken; Elburz, İlam, Kum ve Kohgiluye-Buyer Ahmed ise 3'er milletvekili ile en az vekil çıkaran eyaletler.

İran Meclis Seçimlerinin yanı sıra 5. Dönem Uzmanlar Meclisi ara seçimleri de gerçekleştirilecek.

İran yarın sandık başına gidiyor

KATILIMIN DÜŞÜK OLMASI BEKLENİYOR

ABD Başkanı Donald Trump'ın 8 Mayıs 2018'de nükleer anlaşmadan çekilerek yaptırımları geri getirmesiyle ekonomik açıdan zor günler geçiren İran, 3 Ocak'ta Kasım Süleymani'nin öldürülmesi ve ardından 8 Ocak'ta Ukrayna Hava Yolları'na ait uçağın düşürülmesiyle sıkıntılı bir süreçle karşı karşıya kaldı.

Özellikle reformist seçmenin seçimle bir şeylerin değişeceğine dair beklentisinin azalması nedeniyle yarınki seçime katılımın düşük olacağı ifade ediliyor. Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'yi, 2013 ve 2017'de yapılan iki seçimde de destekleyen reformistlerin umduklarını bulamadığı yorumları yapılıyor.

İran yarın sandık başına gidiyor

KORONAVİRÜS SEÇİMLERE KATILIMI DÜŞÜREBİLİR

Başkent Tahran'a yakın Kum kentinde yeni tip koronavirüsün bulaştığı 2 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından sağlık yetkilileri; halka dışarı çıkmamaları, dikkat etmeleri ve maske takmaları çağrısında bulunuyor. Ülkede baş gösteren virüs vakasının da seçimlere katılımın düşmesinde önemli bir faktör olacağı belirtiliyor.

İran'da 250 civarında parti bulunmasına rağmen siyasi faaliyetlere uygulanan baskılar nedeniyle siyasetçiler, parti çatısı yerine "muhafazakar", "reformist", "ılımlı" ve "bağımsız" olarak seçimlere giriyor. Seçmen, oyunu seçim pusulasına adayların isimlerini yazarak kullanıyor. Söz konusu siyasi grupların liste sunmaları, halkın seçim yapmasını kolaylaştırıyor.

İlginizi Çekebilir
Yunan askerleri, Mısırlı göçmeni demir çubukla dövdü
Ediene'den Yunanistan'a yasa dışı yollardan geçmek isterken Meriç Nehri üzerinde Yunan askerlerine yakalanan Mısırlı Mahmut Muhammed, demir çubukla dövüldüğünü söyledi.
Merkel, Almanya'daki saldırı sonrası programını iptal etti
Almanya Başbakanı Angela Merkel'in, Hanau kentindeki ırkçı saldırı sonrası bugün gerçekleştireceği programını iptal ettiği öğrenildi.
Merkel'den Almanya'daki saldırıyla ilgili açıklama
Almanya Başbakanı Merkel, ülkesinde düzenlenen saldırının perde arkasını ortaya çıkarmaya çalıştıklarını söyledi.
Harry ve Meghan'ın resmi ayrılış tarihi belli oldu
Meghan Markle ve Prens Harry, 31 Mart'ta resmen Kraliyet görevini bırakacak.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Almanya'da silahlı saldırıda 11 kişi öldü
Almanya'da silahlı saldırıda 11 kişi öldü
269
Alkollü araç kullanan Ahmet Kural, kaza yaptı
Alkollü araç kullanan Ahmet Kural, kaza yaptı
205
Alman saldırganın evinde ırkçı bildiriler ele geçirildi
Alman saldırganın evinde ırkçı bildiriler ele geçirildi
173
Türkiye'den 6 Avrupa ülkesine vize muafiyeti
Türkiye'den 6 Avrupa ülkesine vize muafiyeti
257
Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a para yanıtı
Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a para yanıtı
464
Amerikan heyeti Suudi Arabistan'da
Amerikan heyeti Suudi Arabistan'da
162
ABD zırhlı aracı, Ruslara ait zırhlı aracın önünü kesti
ABD zırhlı aracı, Ruslara ait zırhlı aracın önünü kesti
161
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir