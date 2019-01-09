İran'a casusluk yapan eski İsrailli Bakan tutuklanacak

1995-96 yıllarında İsrail'in eski enerji ve altyapı bakanlığını yapan Gonen Segev, 5 Temmuz'da ilk kez mahkemeye çıkmıştı.
'BİLGİ PAYLAŞTI' İDDİASI
Eski bakan, "savaş döneminde düşmana yardım etmek" ve "devlet güvenliğini zedeleme amacıyla bilgi paylaşmak" ile suçlandı.
11 YIL HAPİS CEZASI ALACAK
Ayrıca Segev, "İsrail'deki enerji piyasası, güvenlik tesisleri ve yetkilileri" gibi bilgileri İran'la paylaşmakla suçlanıyor.
Konuyla ilgili açıklama yapan Bakanlık, İsrail'in eski enerji ve altyapı bakanlığını yapan Gonen Segev'in 11 yıl hapis cezası alacağını duyurdu.