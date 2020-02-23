İran'a komşu ülkeler sınır kapılarını kapattı

Türkiye, İran'da koronavirüs nedeniyle 8 kişinin hayatını kaybetmesi sonrası harekete geçti.

Nahcivan Özerk Cumhuriyeti'ne açılan tek sınır kapısı olan Dilucu Sınır Kapısı kapatıldı.

IĞDIR VALİLİĞİNDEN KORONAVİRÜS AÇIKLAMASI

Iğdır Valiliğinden yapılan açıklamada, "İran’da görülen koronavirüs vakalarına karşı ilimiz sınır ili olması sebebiyle her türlü emniyet ve sağlık tedbirleri ilk andan itibaren alınmıştır. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Resmi makamlar tarafından yapılan açıklamalar dışındaki haber ve yorumlara lütfen itibar etmeyiniz." denildi.

İRAN İLE SINIR KAPILARINI KAPATAN ÜLKELER

İran'a komşu diğer ülkeler de koronavirüs salgınına karşı önlem almak amacıyla Tahran ile sınır kapılarını kapattı.

TÜRKMENİSTAN

Aşkabat yönetimi, Lotf Abad, Serakhs, İnceburun (Pol) ve Bajgiran sınır kapılarını kapattı.

IRAK

Irak Sınır Kapıları Kurumu'ndan yapılan yazılı açıklamada, İran vatandaşlarının 3 gün süreyle hiçbir sınır kapısından Irak'a girişine izin verilmeyeceği belirtildi. Sınır kapılarından gerçekleşen İran'dan Irak'a yönelik ithalatın ise devam edeceği kaydedildi.