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İran'da 103 yaşındaki kadın koronavirüsü yendi

Simnan kentinde 103 yaşındaki bir kadın, koronavirüsü yenen en yaşlı ikinci insan olarak kayıtlara geçti.

AA | 18.03.2020 - 09:59..
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İran'da, Simnan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Nevid Danayi, koronavirüse yakalanan 103 yaşındaki bir kadının tedavisi sonrası iyileşerek taburcu edildiğini duyurdu.

BİR HAFTA TEDAVİ GÖRDÜ

Hastanın kimliğini açıklamayan Danayi, "Koronavirüs nedeniyle yaklaşık bir haftadır Simnan Kevser Hastanesi'nde tedavi gören 103 yaşındaki bir kadın hasta tamamen iyileşerek taburcu edildi." dedi.

İran'da 103 yaşındaki kadın koronavirüsü yendi

ÇİN'DE DE AYNI OLAY YAŞANMIŞTI

Çin'de de koronavirüse yakalanan 103 yaşındaki bir kadın hastanın da 6 günlük tedavisinin ardından geçen hafta koronavirüsü yenerek taburcu edildiği açıklanmıştı.

Çin'in Vuhan kentinde 100 yaşındaki bir hasta ile İran'ın Bem şehrinde 91 yaşındaki bir hasta da virüsü yenerek iyileşmişti.

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