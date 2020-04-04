İran'da 106 yaşındaki korona hastası iyileşti

İran Kum Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, Furkani Hastanesi'nde koronavirüs tedavisi gören 106 yaşındaki bir erkek hastanın, iyileşerek taburcu edildiği belirtildi.

Açıklamada, hastanın 14 gün boyunca tedavi gördüğü vurgulanarak, tedavi sürecine ilişkin ise bilgi verilmedi.

EN YAŞLISI OLABİLİR

Kum kentindeki 106 yaşındaki adamın, koronavirüsü yenen dünyadaki en yaşlı hasta olduğu düşünülüyor.

YAŞLILAR DA HASTALIĞI YENİYOR

Salgında, en yüksek risk grubunu oluşturan 80 yaş üstü hastalar da koronavirüs tedavisinin ardından tamamen iyileşebiliyor. Simnan eyaletinde 103 yaşında Haver Ahmedi adlı kadının, Bem kentinde 91 yaşındaki hasta ile Kum kentinde 90 yaşındaki kadının da hastalığı yendikleri açıklanmıştı.

17 BİN 935 KİŞİ SAĞLIĞINA KAVUŞTU

Koronavirüs nedeniyle dün 134 kişinin daha hayatını kaybettiği İran'da, toplam can kaybı 3 bin 294'e, vaka sayısı ise 53 bin 183'e çıktı. İran'da korona vakalarının görülmeye başlandığı 19 Şubat'tan bu yana 17 bin 935 kişi sağlığına kavuştu.