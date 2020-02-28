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İran'da 4 milletvekili daha koronavirüse yakalandı

İran'da 4 milletvekilinde daha yeni tip koronavirüs tespit edildi.

AA | 28.02.2020 - 10:41..
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İran Meclisi Başkanlık Heyeti Üyesi Muhammed Ali Vekili, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 2 milletvekilinin koronavirüse yakalanmasının ardından Meclis'teki 30 vekile virüs testi yapıldığını belirtti.

Söz konusu milletvekillerinin isimlerini açıklamayan Vekili, "Koronavirüs testlerinin sonucuna göre, Meclisteki 30 meslektaşımızdan şu ana kadar 4'ünün testi pozitif çıktı." ifadelerini kullandı.

İRAN'DA 26 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, dün ülke genelinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 26'ya, vaka sayısının da 245'e yükseldiğini duyurmuştu.

Virüs ülkede hızla yayılırken Sağlık Bakan Yardımcısı İreç Herirçi, Tahran Milletvekili Mahmud Sadıki, Meclis Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Mücteba Zünnur ve son olarak Cumhurbaşkanı Kadın ve Aileden Sorumlu Yardımcısı Masume İbtikar'a koronavirüs teşhisi konulmuştu.

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