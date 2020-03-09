İran'da alkol koronaya iyi geliyor söylentisi can aldı

İran'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin yanı sıra sahte içki tüketimden hayatını kaybedenlerin sayısı artış gösterdi.
Ölüm sebebleri ise 'alkol koronavirüse iyi geliyor' söylentisi oldu.
İKİ EYALETTE TOPLAM 27 ÖLÜ
Fars Haber Ajansı'na konuşan, Ahvaz Cundi Şahpur Tıp Bilimleri Üniversitesi Rektörü Ferhad Ebul Nejadiyan, "Huzistan'a bağlı Ahvaz'da son birkaç gün içinde sahte içkiden zehirlenerek hayatını kaybedenlerin sayısı 20'ye ulaştı" dedi.
İran Haber Ajansı'na (ISNA) konuşan, Kerec Başsavcı Vekili Muhammed Ağayari de "Elborz eyaletinde sahte içkiden zehirlenen kişilerden 7'si öldü" dedi.
Ağayari, bazı vatandaşların alkolün yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı iyi geldiği söylentileri üzerine sahte olduğu belirlenen içkileri tükettiğini söyledi.
Huzistan Başsavcı Yardımcısı Ali Biranuvend, bu sabah yaptığı açıklamada, eyalette sahte içkiden ölenlerin sayısının 14'e yükseldiğini, zehirlenen 100'den fazla kişinin ise çeşitli hastanelerde tedavi altına alındığını belirtmişti.