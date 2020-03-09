İran'da alkol koronaya iyi geliyor söylentisi can aldı

Lübnan, tarihinde ilk kez temerrüde düşecek. Ülkedeki kamu borcu 90 milyar doları aştı.

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Göçmenler, Meriç Nehri'nde yıkandı

Yunanistan'a geçmek için bekleyen bir grup göçmen, sınırı ayıran Meriç Nehri'ne girerek hem kendilerini hem de çamaşırlarını yıkadı.