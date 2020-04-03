İran'da bir günde 134 kişi daha öldü

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, devlet televizyonunda canlı yayın sırasında, koronavirüs bilançosu hakkında açıklamalarda bulundu.

SON 24 SAATTE 134 ÖLÜM

Cihanpur, son 24 saatte korona nedeniyle ülke genelinde 134 kişinin daha yaşamını yitirdiğini, tespit edilen yeni vaka sayısının ise 2 bin 715 olduğunu açıkladı.

Böylece can kaybının 3 bin 294'e çıktığını aktaran Cihanpur, vaka sayısının da 53 bin 183'e ulaştığını bildirdi.

4 BİN 35 HASTANIN DURUMU KRİTİK

Cihanpur ayrıca, hastanelerde tedavi gören hastalardan 4 bin 35'inin durumunun kritik olduğu bilgisini verdi.

Dünden bu yana 1224 kişinin iyileşerek hastanelerden taburcu edildiğini belirten Cihanpur, şu ana kadar sağlığına kavuşan toplam kişi sayısının 17 bin 935 olduğunu bildirdi.