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İran'da düşen uçaktaki patlama güvenlik kamerasında

İran’ın başkenti Tahran’ın yakınlarında düşen ve 176 kişinin hayatını kaybettiği Ukrayna uçağının yere çakılması sonrası meydana gelen patlama bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA | 09.01.2020 - 12:35..
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İran'da düşen uçaktaki patlama güvenlik kamerasında

Ukrayna Hava Yolları’na ait yolcu uçağı, dün sabaha karşı İran’ın başkenti Tahran’ın güneybatısındaki Parand kasabasında düşmüştü.

Kazada, 26’sı çocuk olmak üzere 176 kişi hayatını kaybetmişti.

İŞ YERİ KAMERASINDAN UÇAĞIN PATLAMA ANI

Parand kasabasında bir iş yerinin güvenlik kamerası, uçağın yere çakıldığı andaki patlamayı ve uçaktan parçaların alevli şekilde etrafa savrulduğu anları kaydetti.

İran'da düşen uçaktaki patlama güvenlik kamerasında İZLE

176 KİŞİ ÖLDÜ

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Aleksey Danilov, uçak kazasında hayatını kaybedenler arasında 2 yolcu, 9 mürettebat olmak üzere 11 Ukrayna vatandaşının bulunduğunu duyurmuştu. Interfax haber ajansı da uçakta bulunanların 73’ünün Kanada, 71’inin İran, 8’inin İsveç, 6’sının Afganistan, 4’ünün Almanya, 3’ünün İngiltere ve 11 Ukrayna vatandaşı olduğunu bildirmişti.

İran'da düşen uçaktaki patlama güvenlik kamerasında

'FÜZEYLE DÜŞÜRÜLDÜ' İDDİASI

Uçağın düşürülmüş olabileceğine dair spekülasyonlar da gündeme geldi. Batılı istihbarat servislerinin ön incelemelerinde uçağın füzeyle düşürüldüğüne dair kanıta rastlanmadığı daha çok teknik arıza ihtimali üzerinde durulduğu belirtiliyor.

İran'da düşen uçaktaki patlama güvenlik kamerasında

İran'da düşen uçaktaki patlama güvenlik kamerasında

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