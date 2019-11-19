İran'da eylemlerin devam ettiği bölgeler

Apple'ın en yeni işletim sistemi sürümü olan iOS 13.2.3, destekleyen iPhone modelleri için kullanıma sunuldu.

Yaptığı tasarruf peteği ile faturayı 7 buçuk liraya indirebildiğini aktaran Ebubekir Taşbaşı, yakın zamanda seri üretime geçmeyi hedefliyor.

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Falcao-Van Persie kıyaslaması

Birçok futbolsever Falcao'nun G.Saray'ın Van Persie'si olduğunu söylese de, Hollandalı golcü F.Bahçe formasıyla rakip fileleri 36 kez havalandırmıştı. Kolombiyalı golcünün ise henüz 1 golü bulunuyor.