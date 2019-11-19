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İran'da eylemlerin devam ettiği bölgeler

Benzin zammı kararının ardından sokakların savaş alanına döndüğü İran'daki protestocuları Amerikalılar açık bir şekilde destekliyor.

AA & Ensonhaber | 19.11.2019 - 09:26..
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İran'da eylemlerin devam ettiği bölgeler

İran'da benzin fiyatlarına yüzde 300 zam yapıldı.

Zam kararı, halkı sokaklara döndü. Kısa süre içerisinde protestolar yerini çatışmalara bıraktı.

Sokakları savaş alanına çeviren İranlılar, devlet kurumlarını da hedef almaya başladı. Merkez Bankası dahil birçok devlet kurumuna molotoflu saldırılar başladı, yangınlar çıktı.

Amerika ise İran'daki olayların büyümesinden memnun. Beyaz Saray, açık bir şekilde protestocuların yanında olduğunu açıkladı, desteğini gizlemedi.

ANLIK EYLEM HARİTASI

Ülkedeki olaylara ilişkin canlı bir harita düzenlendi.

Haritada, pembe işaretlenen noktalarda protestolar devam ediyor. Turuncu noktalarda ise devlet kurumları ateş verildi.

İran'da eylemlerin devam ettiği bölgeler

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