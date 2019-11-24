taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7137
Euro
6.2997
Altın
1462.22
Borsa
106588.41
Gram Altın
268.632
Bitcoin
41854.11

İran'da göstericiler 900'den fazla bankayı yaktı

Benzine gelen zamla birlikte göstericiler, 900'den fazla banka şubesi ve 3 bin civarında ATM'yi ateşe verdi.

AA & Ensonhaber | 24.11.2019 - 16:36..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

İran'da, geçtiğimiz günlerde akaryakıt fiyatlarına yüzde 50 zam geldi.

Zamlardan elde edilecek gelirle geçim sıkıntısı çeken 18 milyon aileye yardımda bulunulacağını açıklandı.

Benzine 3 kat zam yapıldığının açıklanmasının ardından ülkenin birçok kentinde protestolar başlamıştı.

Uluslararası Af Örgütü, olaylar sırasında en az 115 göstericinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı. İranlı yetkililer ise şu ana kadar olaylar sonucunda 6 güvenlik görevlisinin ve 1 göstericinin öldüğünü duyurdu.

İran'da göstericiler 900'den fazla bankayı yaktı

900'DEN FAZLA BANKA ŞUBESİ ATEŞE VERİLDİ

15 Kasım'da başlayan gösterilerde zarar gören banka şubeleri ve ATM'ler de vardı. Buna göre, ülke genelinde 40'tan fazla kentte düzenlenen gösterilerde 900'den fazla banka şubesi ve 3 bin civarında ATM zarar gördü. İran medyasına göre, İsfahan'da 36, Hurrem Abad'da 40 banka şubesi ateşe verildi.

İran'da göstericiler 900'den fazla bankayı yaktı

İran'da göstericiler 900'den fazla bankayı yaktı

İran'da göstericiler 900'den fazla bankayı yaktı

İran'da göstericiler 900'den fazla bankayı yaktı

İran'da göstericiler 900'den fazla bankayı yaktı

İran'da göstericiler 900'den fazla bankayı yaktı

İran'da göstericiler 900'den fazla bankayı yaktı

İran'da göstericiler 900'den fazla bankayı yaktı

 

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
70 milyon liranın talihlisi: Biletimi bulanı ödüllendireceğim

70 milyon liranın talihlisi: Biletimi bulanı ödüllendireceğim

225
Muharrem İnce, kurultayı işaret etti

Muharrem İnce, kurultayı işaret etti

266
Muharrem İnce: Dedikodular CHP Genel Merkezi'nde üretildi

Muharrem İnce: Dedikodular CHP Genel Merkezi'nde üretildi

287
İzmir'de Erdoğan'ı güldüren küçük kız

İzmir'de Erdoğan'ı güldüren küçük kız

122
Milletvekilleri çakarlarını geri istiyor

Milletvekilleri çakarlarını geri istiyor

482
Prens Andrew tacizci çıktı, saraydan kovuldu

Prens Andrew tacizci çıktı, saraydan kovuldu

93
CHP'li Aykut Erdoğdu, kaçak yapısını yıktı

CHP'li Aykut Erdoğdu, kaçak yapısını yıktı

331
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir