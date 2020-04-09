taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.7412
Euro
7.3396
Altın
1661.95
Borsa
94416.32
Gram Altın
361.241
Bitcoin
49304.22

İran'da koronadan ölenlerin sayısında düşüş yaşandı

Ülkede son 24 saatte koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 117 artarak, 4 bin 110'a yükseldi.

AA |
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

İran'da koronadan ölenlerin sayısında düşüş yaşandı

İran'da koronavirüs kaynaklı can kayıpları yaşanmaya devam ediyor.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte koronavirüs nedeniyle ülke genelinde 117 kişinin daha yaşamını yitirdiğini, tespit edilen yeni vaka sayısının ise 1634 olduğunu duyurdu.

ÖLÜ SAYISINDA DÜŞÜŞ

Ölü sayısı 4 bin 110'a, vaka sayısı 66 bin 220'ye yükselirken, bu sayılardaki artışın düştüğü gözlemlendi.

EN DÜŞÜK GÜNLÜK ARTIŞ

Öte yandan bugün açıklanan vaka sayısı, 23 Mart’tan bu yana en düşük günlük artış olurken, bugünkü ölümler de son 25 günde bir gün içinde yaşanan en düşük can kaybı olarak kaydedildi.

İran'da koronadan ölenlerin sayısında düşüş yaşandı

32 BİNDEN FAZLA KİŞİ İYİLEŞTİ

Sağlık Bakanlığı sözcüsü ayrıca, dünden bu yana 2 bin 497 kişinin iyileşerek hastanelerden taburcu edildiğini belirterek, şu ana kadar sağlığına kavuşan toplam hasta sayısının 32 bin 309 olduğunu ifade etti.

Cihanpur, ülke genelinde bugüne kadar yapılan koronavirüs test sayısının ise 231 bin 393 olduğunu sözlerine ekledi.

İlginizi Çekebilir
Vuhan'dan binlerce kişi ayrıldı
Koronavirüs salgınının çıktığı Vuhan'da karantina kaldırıldı. 55 bin kişinin ayrıldığı kentten uçuşlar başladı.
Dünyadan izole yaşayan kabileye koronavirüs bulaştı
Balta girmemiş ormanlar olarak bilinen Amazon ormanlarında yaşayan Yanomami adlı kabilede ilk koronavirüs vakasına rastlandığını duyuruldu.
İspanya'da koronadan ölenlerin sayısı 15 bin 238'e çıktı
İspanya'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 683 artışla, 15 bin 238'e yükseldi.
Sanchez: Koronavirüs, kontrol altına alınmaya başladı
İspanya Başbakan Pedro Sanchez, koronavirüs salgınıyla mücadeleye ilişkin, "Bu savaş, virüse karşı tam bir zafer olacak" dedi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Enerji yüklemesi vaadiyle istismar davasında karar çıktı
Enerji yüklemesi vaadiyle istismar davasında karar çıktı
398
Ercüment Ovalı'nın korona çalışması devam ediyor
Ercüment Ovalı'nın korona çalışması devam ediyor
343
Dilenen kadına 'geber' diyen Nail Noğay görevden alındı
Dilenen kadına 'geber' diyen Nail Noğay görevden alındı
380
ABD, Türkiye'den hijyen ürünleri talep etti
ABD, Türkiye'den hijyen ürünleri talep etti
411
Meclis'te CHP-HDP-İyi Parti ittifakı
Meclis'te CHP-HDP-İyi Parti ittifakı
573
Suud hanedanının 150 üyesine koronavirüs sıçradı
Suud hanedanının 150 üyesine koronavirüs sıçradı
324
Dünya genelinde korona vaka sayısı 1.5 milyonu aştı
Dünya genelinde korona vaka sayısı 1.5 milyonu aştı
66
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir