İran'da koronadan ölenlerin sayısında düşüş yaşandı

İran'da koronavirüs kaynaklı can kayıpları yaşanmaya devam ediyor.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte koronavirüs nedeniyle ülke genelinde 117 kişinin daha yaşamını yitirdiğini, tespit edilen yeni vaka sayısının ise 1634 olduğunu duyurdu.

ÖLÜ SAYISINDA DÜŞÜŞ

Ölü sayısı 4 bin 110'a, vaka sayısı 66 bin 220'ye yükselirken, bu sayılardaki artışın düştüğü gözlemlendi.

EN DÜŞÜK GÜNLÜK ARTIŞ

Öte yandan bugün açıklanan vaka sayısı, 23 Mart’tan bu yana en düşük günlük artış olurken, bugünkü ölümler de son 25 günde bir gün içinde yaşanan en düşük can kaybı olarak kaydedildi.

32 BİNDEN FAZLA KİŞİ İYİLEŞTİ

Sağlık Bakanlığı sözcüsü ayrıca, dünden bu yana 2 bin 497 kişinin iyileşerek hastanelerden taburcu edildiğini belirterek, şu ana kadar sağlığına kavuşan toplam hasta sayısının 32 bin 309 olduğunu ifade etti.

Cihanpur, ülke genelinde bugüne kadar yapılan koronavirüs test sayısının ise 231 bin 393 olduğunu sözlerine ekledi.