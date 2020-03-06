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İran'da koronavirüs nedeniyle 2 eyalet karantiya alındı

İran'da 2 eyalet koronavirüs tedbirleri kapsamında girişlere kapatıldı.

AA | 06.03.2020 - 05:57..
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İran, koronavirüsün en hızlı ilerlediği ve ölümlerin en hızlı şekilde yaşandığı ülkelerden biri.

Bu kapsamda tedbirlerini artıran İrantatil bölgelerinden Mazenderan ve Gilan eyaletlerine girişleri kapadı.

İran'da koronavirüs nedeniyle 2 eyalet karantiya alındı


2 EYALET KARANTİNA ALTINDA

Mazenderan Vali Yardımcısı Hüseyin Hasannejad, İranlı Öğrenciler Haber Ajansı ISNA'da yer alan açıklamasında, kalmak amacıyla eyaletin batısından giriş yapmak isteyen araçlara izin vermeyeceklerini belirtti.

Koronavirüsün daha fazla yayılmasını engellemek için araçların izlenmesi ve kontrol edilmesiyle ilgili planın hayata geçirildiğini aktaran Hasannejad, bu uygulama kapsamında Mazenderan'a bağlı kentlerde kalmak amacıyla gelen araçların geçişine izin verilmeyeceğini ifade etti.

Öte yandan, Mazenderan'a bağlı Ramser ilçesi ile Gilan eyaletine bağlı şehirler arasındaki yolların da çift yönlü olarak trafiğe kapatıldığı belirtildi.

İran'da koronavirüs nedeniyle 2 eyalet karantiya alındı

HALKA YOLCULUK YAPMAMALARI ÇAĞRISINDA BULUNULDU

İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, dün yaptığı açıklamada, halka okul tatilini fırsata dönüştürüp yolculuk yapmamaları çağrısında bulunarak, salgının olduğu şehirlerin girişlerine kontrol noktaları kurarak giriş-çıkışları denetim altında tutacaklarını belirtmişti.

İran'da koronavirüs nedeniyle 2 eyalet karantiya alındı

 

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