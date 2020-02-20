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İran'da koronavirüs paniği sürüyor

İran'da 2 kişinin koronavirüs sebebiyle ölmesinden sonra ülkede maske satışları tavan yaptı.

Haber Merkezi | 20.02.2020 - 16:27..
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İran'da koronavirüs paniği sürüyor

Dünyayı etkisi altına alan ve Çin'de birçok kişinin yaşamını yitirmesine yol açan koronavirüs, komşu İran'a da sıçradı.

İran’ın Kum kentinde 2 kişinin koronavirüs nedeniyle ölmüştü.

İran'da koronavirüs paniği sürüyor

3 KİŞİDE DAHA KORONAVİRÜS TESPİT EDİLDİ

2 ölümün ardından 3 kişi de daha virüs tespit edildi. Yaşanan vakaların ardından Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin talimatıyla "Koronayı Önleme ve Mücadele Merkezi" kuruldu.

İran'da koronavirüs paniği sürüyor

MASKE SATIŞLARI PATLADI

İran'da yaşanan bu gelişmeler sonrası ülkede maske kullanımı hız kazandı. Ölümler sonrası ezcanelere koşan İranlılar, maske stoklarını bitirdi.

İran'da koronavirüs paniği sürüyor

İran'da koronavirüs paniği sürüyor

İran'da koronavirüs paniği sürüyor

İran'da koronavirüs paniği sürüyor

İran'da koronavirüs paniği sürüyor

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