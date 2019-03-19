İran'da kutlama faciası: 119 yaralı

Fars Haber Ajansı'na konuşan Yılın Son Çarşambası Komitesi Başkanı Peyman Sabiriyan, ülke genelindeki Çarşamba Suri kutlamalarında şu ana kadar 119 kişinin yaralandığını söyledi.

5 BİN İTFAİYE GÖREV ALIYOR

Kutlamalarda çıkabilecek yangınlara müdahale etmek için başkent Tahran'da 5 bin itfaiye erinin görev yaptığı kaydedildi.

İran'da Nevruz Bayramı öncesi yılın son çarşamba gecesi yapılan "Çarşamba Suri" kutlamalarında özellikle çocuklar ve gençler yakılan ateşlerin üzerinden atlıyor, havai fişekleri atılıyor ve maytaplar yakılıyor. Bu kutlamalar her yıl İran'da pek çok kişinin ölümüne ya da yaralanmasına neden oluyor. Hicri Şemsi takvimin kullanıldığı İran'da yeni yıl (Nevruz) 21 Mart'ta başlıyor.