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İran'da 'alkol koronavirüse iyi geliyor' söylentisi 67 can aldı

İran'ın Huzistan, Elborz ve Mazenderan eyaletlerinde son bir haftada, sahte içki nedeniyle 67 kişi hayatını kaybetti.

AA | 11.03.2020 - 13:45..
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İran resmi ajansı IRNA'ya konuşan Ahvaz Cundişapur Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sözcüsü Ali İhsanpur, Huzistan eyaletinde 6 Mart'tan bu yana sahte içki tüketerek zehirlenen 502 kişinin, hastanelere başvurduğunu açıkladı.

Şu ana kadar Huzistan'da sahte içki tüketen 40 kişinin hayatını kaybettiğini aktaran İhsanpur, 15 yaşında bir çocuğun da ölenler arasında olduğunu belirtti.

VURGUNCULAR SÖYLENTİ YAYDI

İhsanpur, "Bazı vurguncular, alkolün koronavirüse olumlu etkisi olduğuna dair söylentiler yaydı. Alkolün koronavirüsün tedavisi sürecinde hiçbir etkisi yoktur." dedi.

Ahvaz Başsavcı Vekili Ali Beyranvend ise sahte içki soruşturmasıyla ilgili 17 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

İran'da 'alkol koronavirüse iyi geliyor' söylentisi 67 can aldı

TOPLAM 67 KİŞİ ÖLDÜ

Öte yandan Elburz'da 15, Mazenderan'da da sahte içki tüketen 12 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi. Böylece toplam 67 kişi sahte içki nedeniyle yaşamını yitirmiş oldu.

Kerec Başsavcı Vekili Muhammed Ağayari de daha önce yaptığı açıklamada, bazı vatandaşların, "alkolün yeni tip koronavirüse iyi geldiği" söylentileri üzerine sahte olduğu belirlenen içkileri tükettiğini açıklamıştı.

İran'da 'alkol koronavirüse iyi geliyor' söylentisi 67 can aldı

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