İran’da taksici kadın yolcuyu otoyolun ortasında bıraktı

ABD’nin uyguladığı yaptırımlar nedeniyle ekonomik krizle mücadele eden İranlıların gündeminde, yine de başörtüsü var.

İran, geçtiğimiz günlerde İranlı bir kadının, uygulama üzerinde çağırdığı taksi yolculuğu sırasında taksi sürücüsü tarafından “başörtüsünü ahlaka uygun şekilde takmaması” sebebiyle otoyolun ortasında araçtan atılmasıyla çalkalanıyor.

"AHLAKA UYGUN DEĞİL"

Kadını otoyolun ortasında araçtan indiren taksicinin “ahlak kurallarına uyulmasına yardımcı olduğu” için kutlanmasının ardından sosyal medya karıştı.

Taksici polis tarafından tebrik edildi

Ulusal kanala röportaj veren taksici, yasalar gereği kadının başörtüsünün İslami kurallara uygun şekilde bağlanmasının gerektiğini, aksi takdirde polisin kendisine de ceza kesebileceğini belirtti.

FİRMA, KADIN YERİNE TAKSİCİDEN ÖZÜR DİLEDİ

Taksici, kadının sosyal medya aracılığıyla açığa çıkardığı olay sonrasında, medyada görünmesinin, kendisini küçük düşürdüğü ne sözlerine ekledi.

Firma ise, yayınladığı açıklamada, taksiciden özür diledi. Yayınlanan metinde “Sürücümüz bizimle çalışmaya devam edecektir. Bununla beraber, müşteri memnuniyeti kapsamında müşterimizin yolculuğunun tamamlanmamış olması sebebiyle kendisiyle de empati kuruyoruz.” ifadeleri yer aldı.

Mağdur kadın da, sosyal medya aracılığıyla ülkesinin kurallarına bağlı olduğunu açıklayan bir mesaj yayınladı.

Açıklamanın ardından birçok sosyal medya kullanıcısı, firmaya boykot çağrısında bulundu.