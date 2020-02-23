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İran'daki depremde 25 kişi yaralandı

İran'ın Türkiye sınırındaki Batı Azerbaycan eyaletinde meydana gelen depremde 25 kişi yaralandı, 43 köyde evler hasar gördü.

AA & Ensonhaber | 23.02.2020 - 11:59..
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İran'ın batısındaki Kotur şehrinde 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İran Acil Yardım Kurumu Sözcüsü Mücteba Halidi, devlet medyasına yaptığı açıklamada, deprem nedeniyle 25 kişinin yaralandığını söyledi.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya konuşan Batı Azerbaycan Eyaleti Valisi Muhammad Mehdi Şehriyari de, bölgede bulunan bazı evlerin kısmen, bazılarının da tamamen yıkıldığını söyledi.

43 KÖYDE EVLER HASARLI

İranlı yetkili, yaralılardan birinin durumunun kritik olduğunu bildirdi. Depremde 43 köyde evlerin hasar gördüğü belirtildi.

7 ARTÇI MEYDANA GELDİ

Arama kurtarma ekiplerinin bölgeye gittiğini aktaran Şehriyari, depremin ardından 7 artçı sarsıntının meydana geldiğini söyledi.

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