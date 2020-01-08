İran'dan ABD'ye ikinci saldırı dalgası

İran medyası, ABD'nin Irak'taki üssüne yönelik "ikinci dalga" füze saldırısının başladığını duyurdu.
ABD Askeri Yetkilisi: "Bölgedeki güçlerimizi, ortaklarımızı ve müttefiklerimizi korumak için her türlü önlemi alacağız."
Pentagon: “Şu an durumu ve vereceğimiz karşılığı değerlendiriyoruz.”
ABD Savunma Bakanı Esper ve Dışişleri Bakanı Pompeo ve GenelKurmay Başkanı Beyaz Saray'a geldi.
Birleşik Arap Emirlikleri'nden ABD'ye ait 6 adet F-35 havalandı.
ABD’li askerlerin de bulunduğu Bağdat'taki Camp Taji bölgesi yaklaşık 5 roketle vuruldu.
ABD Başkanı Trump, Oval Ofis'te Ulusa Sesleniş konuşması için hazırlık yapıyor.
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