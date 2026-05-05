İran'dan ABD'ye Özgürlük Projesi uyarısı

İran'dan ABD'nin ticari gemilerin Hürmüz Boğazı'ndaki seyrüsefer özgürlüğünü yeniden tesis etmeyi amaçlayan Özgürlük Projesi ile ilgili uyarı geldi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmelerin 'siyasi bir krize askeri bir çözümün olmadığını açıkça gösterdiği' değerlendirmesinde bulunarak, "Pakistan'ın özverili çabaları sayesinde görüşmeler ilerlerken ABD, kötü niyetliler tarafından bir kargaşaya çekilme konusunda dikkatli olmalıdır, aynı şekilde Birleşik Arap Emirlikleri de dikkatli olmalıdır" ifadelerini kullandı.

Arakçi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan gemilerin geçişine ilişkin 'Özgürlük Projesi' adını verdiği girişim hakkında da "Özgürlük Projesi, kör düğüm projesidir" ifadesine yer verdi.

ÖZGÜRLÜK PROJESİ

Trump, 4 Mayıs itibarıyla Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan ve Orta Doğu'daki krizle ilgisi olmayan 'tarafsız' ülkelere ait gemilerin boğazdan geçişine yardım etmeye başlayacaklarını açıklamış ve buna 'Özgürlük Projesi' adını vermişti.

Herhangi bir ülke ismi zikretmeyen Trump, söz konusu ülkeler için 'Orta Doğu'da yaşananlarla hiçbir şekilde ilgisi olmayan dünyanın çeşitli bölgelerinden ülkeler' ifadesini kullanmış ve operasyonun daha ziyade insani amaçlarla yapılacağını kaydetmişti.

