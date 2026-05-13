İran'dan ABD'ye rest: Müzakere için şartlarımızı kabul edin

Gözler, ABD ile İran arasındaki muhtemel müzakerelere çevrildi.

İsmi açıklanmayan İranlı bir yetkili, İran'ın açıkladığı ön koşulların müzakereye başlama için 'asgari güven oluşturucu güvenceler' olduğunu söyledi.

Yarı resmi Fars Haber Ajansı'na konuşan İranlı yetkili, tüm cephelerde savaşın sona ermesi, yaptırımların kaldırılması, bloke edilen varlıkların serbest bırakılması, savaştan kaynaklanan zararların tazmin edilmesi ve Hürmüz Boğazı üzerindeki egemenlik hakkının kabul edilmesini içeren 5 ön şartın kabul edilmemesi halinde İran'ın ABD ile yeniden müzakerelere girmeyeceğini vurguladı.

İRAN'DAN ULUSLARARASI TOPLUMA ÇAĞRI

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi ise sosyal medya hesabından ABD ve İsrail’in ülkesine yönelik saldırılarına tepki göstererek uluslararası topluma İran’ın yanında olma çağrısında bulundu.

Dini, etnik kökeni, milliyeti fark etmeksizin barış, adalet ve insan onuru gibi evrensel değerlere derinden bağlı olan tüm insanlara seslenen Bekayi, "ABD ve İsrail, İran ve ABD diplomatik müzakereler yürütürken, bir yıldan kısa bir süre içinde ikinci kez, 28 Şubat 2026'da ülkemize karşı saldırganlık savaşını başlattı. Bu sadece toprak, kaynaklar veya jeopolitik üzerine bir savaş değildir. Bu, çağımızda ve gelecekte iyi ile kötünün tanımını belirleyecek olan bir savaştır" dedi.

İran'ın içine çekildiği şeyin sıradan bir savaş olmadığının altını çizen Bekayi, "Bir tarafta her türlü savaş hukukunu ve temel insanlık onurunu ihlal etmekten zevk alanlar, eğlence için cinayet işleyenler, ailelerine eziyet etmek için çocukları katledenler, sadece yıkıcı güçlerini test etmek için kadın spor salonlarına en yeni füzeleri fırlatanlar duruyor. Bu, silahsız gemileri daha fazla eğlence için torpidolamakla övünenlerle, masum hayatları korumak için olağanüstü çaba sarf edenler arasındaki bir savaştır" hatırlatmasında bulundu.

"SEÇİM SİZİN, TARİH YAŞANANLARI HATIRLAYACAK"

İran'a karşı başlatılan saldırganlığı 'vahşet için bahaneler uyduran profesyonel yalancılar ile vatanlarını ve insan onurunu yalnızca kendi güçlerine ve kararlılıklarına güvenerek savunan gururlu bir halk arasındaki bir savaş' olarak niteleyen Bekayi, "Bu, kararları ahlaki tavizlerin gölgesinde kalanlarla, vicdanı rahat bir şekilde hareket edenler arasındaki bir savaştır. Bu, insanlığın geleceği için belirleyici bir mücadeledir. Medeniyetin zorlukla kazanılmış başarılarının, insan haklarının, hukukun üstünlüğünün ve temel ahlakın, hayatta mı kalacağına yoksa silinip mi gideceğine karar verecektir" ifadelerini kullandı.

İnsanlığın seçim yapmak zorunda olduğunu vurgulayan Bekayi, "Baskı, yalan ve gasp yoluyla hüküm süren modern köle efendileri, kibirli, zorba ve hesap vermeyenler tarafından yönetilen bir dünyayı kabul mü edeceğiz? Yoksa saygı, adalet, barış ve insan onuruna dayanan bir dünyayı mı savunacağız?" diye sordu.

İnsanlık vicdanının henüz ölmediğini hatırlatan Bekayi, "Ancak böyle zamanlarda sessizlik, kötülükle suç ortaklığıdır. Barbarlık ve tahakküm yolunu reddediyorsanız, dünya kanunsuzluk ve esaret uçurumuna sürüklenmeden önce konuşacak, harekete geçecek ve tarihin doğru tarafında yer alacak ahlaki cesareti bulun. Seçim sizin, tarih yaşananları hatırlayacak" dedi.

Dışişleri Bakanı Fidan: Savaşın bitmesi için elimizden geleni yapıyoruz