İran'dan ABD'ye uyarı: Hedefe kilitlendik, vurmak için emir bekliyoruz

İran ile ABD arasında Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi çevresinde tırmanan gerilim, karşılıklı tehditlerle yeni bir aşamaya geçti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri ile Hava-Uzay Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yapılan açıklamalarda, ABD’nin İran’a ait petrol tankerleri ve ticari gemilerine yönelik olası müdahalelerine “ağır saldırılarla” karşılık verileceği bildirildi.

HÜRMÜZ BOĞAZI KRİZİ TAVAN YAPTI

İran, ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta başlattığı ortak saldırılar sonrası küresel enerji taşımacılığının en kritik noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı geçişlerini kapatma kararı almıştı. Bu gelişmenin ardından dünya petrol fiyatlarında savaş öncesine göre yüzde 80’e varan artış yaşandı.

ABD ile İran arasında 8 Nisan’da varılan ateşkes anlaşmasının ardından, Pakistan’ın arabuluculuğunda gerçekleştirilen görüşmelerden sonuç çıkmaması üzerine Washington yönetimi 13 Nisan’da İran’a yönelik deniz ablukası uygulamaya başladı. ABD güçleri, Hürmüz Boğazı’na giriş yapan ve çıkan İran bağlantılı gemilere müdahalede bulundu.

KARŞILIKLI GEMİ MÜDAHALELERİ

İran yönetimi, 17 Nisan’da Lübnan’da ateşkes sağlanmasının ardından ticari gemi geçişlerine, İran donanmasıyla koordinasyon şartıyla izin verileceğini açıklamıştı. Ancak ABD’nin deniz ablukasını sürdüreceğini duyurması üzerine Tahran yönetimi boğaz geçişlerinde yeniden kısıtlamalara gitti.

Bu süreçte ABD, Umman Denizi ve Hint Okyanusu çevresinde İran’a ait bazı ticari gemilere operasyon düzenleyerek el koydu. İran da buna karşılık, Hürmüz Boğazı yakınlarında bazıları İsrail bağlantılı olduğu belirtilen gemilere müdahale etti.

ÇATIŞMALARDA ARTIŞ VAR

Son olarak ABD’nin 7 Mayıs’ta İran’a ait bir petrol tankerine saldırı düzenlediği belirtilirken, İran donanması buna karşılık bölgedeki ABD savaş gemilerini füze ve kamikaze insansız hava araçlarıyla hedef aldı. ABD güçleri de İran’ın güney kıyılarındaki bazı noktaları vurdu.

İran, 8 Mayıs’ta yaptığı açıklamada ise “bölgesel koşulları kötüye kullanarak İran’ın petrol ihracatına zarar vermeye çalışan” yabancı bir petrol tankerine el koyduğunu duyurdu.

DEVRİM MUAFIZLARI'NDAN AÇIK TEHDİT

İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri tarafından yayımlanan “Uyarı” başlıklı açıklamada, ABD’ye sert mesaj verildi.

Açıklamada, “İran’a ait petrol tankerleri ve ticari gemilere yapılacak herhangi bir müdahale, bölgedeki Amerikan merkezlerinden birine ve düşman gemilerine ağır saldırılarla karşılık bulacaktır” ifadeleri kullanıldı.

"FÜZELER HEDEFE KİLİTLENDİ"

Devrim Muhafızları Ordusu Hava-Uzay Kuvvetleri Komutanlığı da konuya ilişkin yaptığı açıklamada bölgedeki ABD unsurlarının hedef alındığını belirtti.

Açıklamada, “Devrim Muhafızları Ordusu Hava-Uzay Kuvvetlerinin füze ve insansız hava araçları, bölgedeki ABD hedeflerine ve saldırgan düşmanın gemilerine kilitlendi. Ateşleme emrini bekliyoruz” denildi.