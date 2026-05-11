İran'dan ABD'ye yanıt: Tüm seçeneklere hazırız

Orta Doğu'da yüksek tansiyon.

İran ile ABD arasındaki kırılgan ateşkes, Hürmüz Boğazı'nda sarsılıyor..

ABD ile İran arasındaki müzakerelerin nihai bir barış anlaşmasıyla sonuçlanmasına yönelik beklentiler artarken, anlaşmazlık uzadıkça uzuyor.

Son olarak İran'ın 10 Mayıs'ta Pakistan aracılığıyla ABD'ye ilettiği son taslağı Donald Trump kabul etmedi.

ABD Başkanı Trump "İran'ın teklifi kabul edilemezdi. İnsanlar plan ne diye soruyor, plan İran'ın nükleer silaha sahip olmaması" dedi.

Trump'ın açıklamaları sonrası İran'dan yanıt geldi.

"TÜM SEÇENEKLERE HAZIRIZ"

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Trump'ın Tahran yönetiminin teklifine ilişkin sert eleştirilerinin ardından dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Galibaf yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Silahlı kuvvetlerimiz her türlü saldırıya hak ettiği cevabı vermeye hazırdır; yanlış strateji ve yanlış kararlar her zaman yanlış sonuçlara yol açar. Tüm dünya zaten bunun farkındadır. Tüm seçeneklere hazırız; şaşıracaklar.”

TRUMP "BERBAT METİN" DEMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te basın mensuplarının sorularını cevaplarken İran'ın teklifine ilişkin, "Bize gönderilen o berbat metni gördükten sonra ateşkesin son derece zayıf olduğunu söyleyebilirim. Okumayı tamamlamamıştım bile. Zamanımı buna harcamaya değmez dedim. Şu anda ateşkesin yaşam destek ünitesine bağlı olduğunu söyleyebilirim" ifadelerini kullanmıştı.