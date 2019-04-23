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İran'dan açıklama: Petrolümüz bitmeyecek

Petrol Bakanı Bijen Namdar Zengene, ABD'nin İran petrol ihracatını sıfıra indirme hayalinin gerçekleşmeyecek bir hayal olduğunu söyledi.

AA | 23.04.2019 - 19:25..
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İran'dan açıklama: Petrolümüz bitmeyecek

İran milletvekillerinin sorularını yanıtlamak üzere Meclis Genel Kuruluna gelen Zengene, ABD'nin muafiyetleri sona erdirmesiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"BU BİR RÜYA"

Piyasadaki petrol arzı ve talebinin kırılgan bir durumda olduğunu, ABD ile bölgedeki müttefikleri tarafından yapılan açıklamaların, piyasanın tepkisinden duydukları endişeyi ortaya koyduğunu belirten Zengene, "Petrol sanayisi, ABD'nin ekonomi savaşında hedeflerin en başında yer almaktadır. Ancak İran'ın petrol ihracatını sıfıra indirme hayali asla gerçekleşmeyecek bir rüyadır." dedi.

"PETROLÜ SİLAH OLARAK KULLANIYORLAR"

Petrol piyasasının öngörülerde bulunmaya uygun olmadığını ve ihtiyaç duyulduğu kadar petrolün üretileceğine dair güvence verilemeyeceğini dile getiren Zengene, bazı bölge ülkelerinin üretim kapasitelerini gerçek miktarın üstünde açıkladığına işaret ederek, "ABD ve onun bölgedeki müttefikleri, petrolü siyasi bir silah olarak kullanıyor ancak alınan bu kararın dumanı kendi gözlerini yakacak." diye konuştu.

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