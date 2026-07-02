İran'dan bölgesel barış mesajı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın Bahreyn'de düzenlenen toplantıya ilişkin paylaşımını alıntılayan İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, bölgesel barışa ilişkin mesaj yayımladı.

Mesajında, "CENTCOM, bölgemize güvenlik mi getirdi, güvensizlik mi? Cevap açık" diyen Arakçi, İran silahlı kuvvetlerinin yabancıların kendilerini dahi koruyamadıklarını ispatladığını belirtti.

BÖLGESEL BARIŞ MESAJI

Arakçi, bölgede kalıcı barışın ancak hiçbir dış müdahale olmaksızın, kapsamlı ve kapsayıcı bir yaklaşımla mümkün olacağını söyledi.

CENTCOM, Bahreyn'de 12 bölge ülkesinin katılımıyla üst düzey askeri toplantı düzenlemişti.