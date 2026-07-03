Avusturya'yı rahat geçen İspanya tur atladı
İspanya, FIFA 2026 Dünya Kupası son 32 turunda Avusturya'yı 3-0 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı.
FIFA 2026 Dünya Kupası son 32 turu maçında İspanya ile Avusturya karşı karşıya geldi.
ABD'nin Los Angeles kentindeki mücadeleyi 36 ve 89. dakikalarda Mikel Oyarzabal ile 66. dakikada Pedro Porro'nun golleriyle 3-0'lık skorla kazanmayı başaran İspanya, son 16 turuna yükseldi.
Avusturya ise turnuvaya veda etti.
Suudi Arabistan'dan sonra Avusturya'ya da 2 gol atan Oyarzabal, turnuvadaki gol sayısını 4'e yükseltti.
İspanya'nın son 16 turundaki rakibi Portekiz - Hırvatistan eşleşmesinin galibi olacak.
İSPANYA: 3 - AVUSTURYA: 0
Hakemler: Glenn Nyberg, Mahbod Beigi, Andreas Soderkvist (İsveç)
İspanya: Simon, Pedro Porro, Laporte (Dk. 90+3 Pubill), Cubarsi, Cucurella, Baena (Dk. 71 Ferran Torres), Rodri, Pedri (Dk. 90+3 Fabian Ruiz), Olmo (Dk. 71 Merino), Yamal (Dk. 85 Gavi), Oyarzabal
Avusturya: Schlager, Danso, Posch (Dk. 85 Prass), Alaba, Schlager (Dk. 46 Grillitsch), Seiwald (Dk. 46 Chukwuemaka), Sabitzer, Schmid (Dk. 60 Kalajdzic), Laimer, Wanner, Gregoritsch (Dk. 60 Arnautovic)
Goller: Dk. 36 ve 89 Oyarzabal, Dk. 66 Pedro Porro (İspanya)
Sarı kart: Dk. 83 Posch (Avusturya)