İran’dan düşmanlarına zafer hatırlatması

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’ın savaşı sona erdirmeye yönelik tekliflerine verdiği yanıtı "kabul edilemez" olarak nitelemesinin yankıları sürerken, Tahran cephesinden dikkat çeken bir açıklama geldi.

TAHRAN’DAN TARİHİ DİRENİŞ VURGUSU

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İranlıların tarih boyunca yalnızca tekil işgalcilere karşı değil, güçlü ittifaklara ve büyük ordulara karşı verdiği çok sayıda mücadelede onurlu bir şekilde zafer elde ettiğini vurguladı.

"TARİH, ONU İNCELEMEKTEN YA DA ONDAN DERS ÇIKARMAKTAN KAÇINANLAR İÇİN TEKERRÜRDEN İBARETTİR"

M.Ö. 53 yılında General Surena’nın Carrhae Muharebesi'nde çok daha az adam ve çok daha sınırlı kaynaklarla Roma'nın ağır zırhlı birliklerini "asimetrik" bir zaferle yenilgiye uğrattığını belirten Bekayi, "Bu savaşta en zengin ve en güçlü Romalılardan biri olan Crassus öldürülmüş; Roma'nın yenilmezlik efsanesi sonsuza dek paramparça olmuş ve Roma'nın doğuya doğru genişleme hayali savaş meydanında can vermiştir" hatırlatmasında bulundu.

İsim vermeden düşmanlarına tarihten ders çıkarma çağrısı yapan Bekayi, "Tarih, onu incelemekten ya da ondan ders çıkarmaktan kaçınanlar için tekerrürden ibarettir" dedi.

TAHRAN’DAN ABD TEKLİFİNE SERT YANIT

İran basını da Tahran yönetiminin ABD’nin savaşı sona erdirmeye yönelik teklifini kabul etmediğini bildirdi.

Resmi İran televizyonunda yer alan haberlere göre; ABD’nin teklifini "teslimiyet" olarak nitelendiren Tahran yönetimi, bunun yerine "ABD’den İran’a savaş tazminatı ödenmesi, İran’ın Hürmüz Boğazı üzerindeki egemenliğinin tamamen kabul edilmesi, yaptırımların kaldırılması ve el konulan İran varlıklarının iade edilmesi" talebinde bulundu.

Yarı resmi Tasnim Haber Ajansı ise, İran’ın yanıtında ABD'yi "Deniz ablukasını sona erdirmeye, daha fazla saldırı olmayacağına dair garanti sağlamaya ve İran petrol satışlarına yönelik ABD yasağını kaldırmaya" çağırdığı aktarıldı.

"İRAN’DA HİÇ KİMSE TRUMP’I MEMNUN ETMEK İÇİN PLAN YAPMIYOR"

ABD Başkanı Donald Trump’ın Tahran yönetiminin yanıtını "kabul edilemez" olarak nitelendirmesini değerlendiren İranlı bir yetkili ise, "Trump’ın cevabı hiçbir şeyi değiştirmiyor. Eğer mutsuzsa, bu daha da iyi. İran’da hiç kimse Trump’ı memnun etmek için plan yapmıyor. Müzakere ekibi planları sadece İran halkı için hazırlıyor. Trump gerçeklerden hoşlanmıyor; bu yüzden İran'a karşı sürekli yeniliyor" açıklamasında bulundu.

TRUMP, İRAN’IN YANITINI BEĞENMEDİĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

İran, ABD’nin savaşı sona erdirmeye yönelik son teklifine verdiği yanıtı Pakistan üzerinden ABD’ye iletmişti.

ABD Başkanı Donald Trump ise, İran’ın yanıtını incelediğini belirterek, "İran'ın sözde ‘temsilcilerinden’ gelen cevabı az önce okudum. Hiç hoşuma gitmedi. Kesinlikle kabul edilemez" açıklamasında bulunmuştu.