İran'dan 'Hürmüz tüm ticari gemilere derhal açılacak' mesajı

ABD ile İsrail'in saldırıları ile İran'ın misillemeleri, ardından ABD-İran arasında Pakistan'ın arabuluculuğuyla yürütülen müzakerelerde, 3 ay geride kaldı.

ABD Başkanı Donald Trump, dün yaptığı açıklamada İran'la sağlanacak olan anlaşmanın bugün imzalanacağını açıkladı.

Trump'ın açıklamalarının ardından gözler İran'a çevrilmişken üst düzey İranlı bir yetkili, Reuters'a dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

"İRAN NÜKLEER SİLAH ÜRETMEYECEK"

Yetkili, Tahran'ın nükleer silah üretmeyeceğini kabul ettiğini söyledi.

Reuters'a konuşan İranlı yetkili, "ABD ile yapılan taslak mutabakat zaptı kapsamında, Tahran nükleer silah üretmeyeceğini ve edinmeyeceğini kabul etti.

Hürmüz Boğazı tüm ticari gemilere derhal yeniden açılacak, ABD ise İran'a yönelik deniz ablukasını kaldıracak." dedi.

DONDURULMUŞ VARLIKLARIN BİR KISMI SERBEST BIRAKILACAK

Yetkili ayrıca, ABD'nin nihai anlaşmaya varılana kadar İran'a herhangi bir yeni yaptırım uygulamayacağını kabul ettiğini ve ABD'nin İran'ın dondurulmuş varlıklarından 25 milyar dolarlık miktarı serbest bırakacağını söyledi.

TRUMP 'ANLAŞMA YARIN İMZALANACAK' DEMİŞTİ

Trump, İran'ın artık nükleer silaha sahip olmayı istemediğini belirterek dün şunları söylemişti:

“Anlaşmanın yarın imzalanması planlanıyor ve imzalandıktan hemen sonra Hürmüz Boğazı herkes için açık olacak.”

Sosyal medya platformundaki hesabından açıklama yapan Trump, eski Başkan Barack Obama döneminde yapılan anlaşmanın İran'ın nükleer silaha giden yolu için "sorunsuz" olduğu yorumunda bulunmuştu.

Trump, şu an varılan anlaşmanın ise "nükleer silahlara karşı duvar" niteliğinde olduğunu öne sürmüştü.

"İRAN'DAKİ URANYUM İMHA EDİLECEK"

ABD'nin İran ile ilişkisinin önceki yönetimlerden "çok daha farklı ve daha iyi" olduğunu savunan Trump, İran'ın dondurulan paraları konusunda da herhangi bir "el değiştirme" olmayacağını kaydetmişti.

Trump, İran'daki zenginleştirilmiş uranyumun da "her şey sakinleştiğinde" ve "uygun bir zamanda" İran veya ABD'de imha edileceğini belirterek, "İran ve tüm Orta Doğu ile uzun yıllar birlikte çalışmayı dört gözle bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.