İran'dan Türkiye'ye teşekkür mesajı

Orta Doğu'da dengeleri değiştirmesi beklenen ABD-İran mutabakatının ardından diplomasi trafiği hız kazandı. Ankara ile Tahran arasında gerçekleştirilen üst düzey temas kapsamında iki ülkenin dışişleri bakanları, anlaşmanın ayrıntılarını ve bundan sonraki süreci değerlendirdi.

İRAN'DAN TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Arakçi, Tahran ile Washington arasında yürütülen müzakere sürecine verdiği destek ve yaptığı katkılar nedeniyle Türkiye'ye teşekkür etti. İranlı Bakan, diplomatik çözüm arayışlarında Türkiye'nin yapıcı rolünün önemli olduğunu ifade etti.

FİDAN: TAKİP GÖRÜŞMELERİ DE OLUMLU SONUÇLANMALI

Bakan Hakan Fidan ise taraflar arasında varılan mutabakattan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Anlaşmanın bölgesel istikrar açısından önemli bir fırsat sunduğunu belirten Fidan, sürecin devamında gerçekleştirilecek müzakerelerin de olumlu sonuçlar vermesi yönündeki beklentisini paylaştı.

Türkiye'nin bölgede barış ve istikrarı destekleyen yaklaşımını sürdüreceğini vurgulayan Fidan, diplomatik kazanımların korunmasının önemine dikkat çekti.

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“PROVOKASYONLARA KARŞI DİKKATLİ OLUNMALI”

Görüşmede, anlaşmanın uygulanma sürecinde ortaya çıkabilecek riskler de ele alındı. Fidan, mutabakatı zayıflatmayı veya sabote etmeyi amaçlayan provokatif girişimlere karşı dikkatli olunması gerektiğini ifade etti.

Türkiye'nin bölgesel barışın, güvenliğin ve ekonomik refahın güçlendirilmesine yönelik çabalarını kararlılıkla sürdüreceğini belirten Fidan, tüm tarafların sağduyulu hareket etmesinin önemini vurguladı.

ANLAŞMANIN ARDINDAN DİPLOMASİ TRAFİĞİ YOĞUNLAŞTI

İki bakan arasındaki görüşme, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in ABD ile İran arasında barış anlaşmasına varıldığını açıklamasının ardından gerçekleşti.

Şerif, taraflar arasında hazırlanan mutabakatın resmi imza töreninin cuma günü İsviçre'de yapılacağını duyurmuştu. Açıklamanın ardından hem Washington hem de Tahran yönetimi, anlaşmaya varıldığını teyit etti.

HÜRMÜZ BOĞAZI VE ABLUKA KARARI

ABD Başkanı Donald Trump da yaptığı açıklamada, İran ile anlaşmanın tamamlandığını belirterek, Hürmüz Boğazı'nın yeniden uluslararası deniz trafiğine açılacağını duyurdu.

Trump ayrıca, ABD tarafından uygulanan deniz ablukasının kaldırılması yönünde talimat verdiğini açıklarken, söz konusu gelişmenin küresel enerji piyasaları ve bölgesel güvenlik açısından yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendirildiği ifade ediliyor.

BÖLGESEL BARIŞ İÇİN YENİ SAYFA

ABD-İran mutabakatı sonrasında gerçekleştirilen diplomatik temaslar, anlaşmanın kalıcı bir barış sürecine dönüşmesi yönündeki beklentileri artırdı. Türkiye'nin de aktif destek verdiği diplomatik girişimlerin önümüzdeki dönemde bölgedeki gerilimin azaltılması ve istikrarın güçlendirilmesi açısından belirleyici rol oynaması bekleniyor.