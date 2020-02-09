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İran'dan yeni füze: Raad-500

İran'da ilk defa üretilen elyaf ve karbon karışımından yapılan gövdeye sahip Raad 500 füzesi, yaklaşık 2 ton ağırlığıyla dikkat çekti.

Haber Merkezi | 09.02.2020 - 16:54..
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ABD'nin İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'yi, Bağdat'ta füzeyle vurarak öldürmesinin ardından yaptırımlarla mücadele eden İran'dan yeni bir atak geldi.

İran, "Raad-500" adı verilen balistik füze ve yeni nesil uydu taşıyıcı roketlerini tanıttı.

GÖRÜCÜYE ÇIKTI

İran devlet televizyonuna göre, karadan karaya Raad-500 balistik füze ve yeni nesil uydu taşıyıcı roketleri, Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami ve Devrim Muhafızları Hava-Uzay Komutanı Tuğgeneral Emirali Hacızade'nin katıldığı törende görücüye çıkarıldı.

İran'dan yeni füze: Raad-500

2 TON AĞIRLIĞINDA

İran'da ilk defa üretilen elyaf ve karbon karışımından yapılan gövdeye sahip Raad 500 füzesi, yaklaşık 2 ton ağırlığıyla, 200-300 kilometre menzilli metal gövdeli "Fatih 110" füzesinden daha hafif ve 200 kilometre daha uzun menzile sahip.

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