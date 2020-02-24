taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.1244
Euro
6.6501
Altın
1676.48
Borsa
114789.21
Gram Altın
331.2
Bitcoin
60107.5

İranlı general: Esad'ın istifasına Süleymani engel oldu

Devrim Muhafızları eski komutanı Tuğgeneral Hasan Plarek, Esad'ın görevinden istifa edip ülkeden kaçmasına, Kasım Süleymani'nin engel olduğunu söyledi.

AA | 24.02.2020 - 18:28..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Dini Eserlerin Restorasyonu Kurumu'nun eski Başkanı Tuğgeneral Hasan Plarek, ABD saldırısıyla öldürülen Kasım Süleymani hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı.

İran Lideri Ali Hamaney tarafından, Dini Eserlerin Restorasyonu Kurumu'nun tesis edilmesinden 15 yıl sonra, Süleymani tarafından kurumun başına atanan ve aynı zamanda Süleymani ile 40 yıllık geçmişi olan Plarek, Suriye'de Esad'ın istifasını ve Suriye'den kaçışını Süleymani'nin engellediğini açıkladı.

"ESAD NEREDEYSE SIĞINMACI OLACAKTI"

Fars Haber Ajansı'na konuşan Plarek, "Kasım Süleymani, Suriye sorunuyla tek başına mücadele etti ve Suriye'yi kurtardı. Hatta Beşşar Esed neredeyse sığınmacı olup ülkesini terk edecekti. O (Süleymani), 'Zafer için tek yol direniştir. Allah'ın izniyle başarılı olacağız' dedi, direndi ve başarılı oldu." ifadelerini kullandı.

"RUSYA'YA İLTİCAYI DÜŞÜNÜYORDU"

Devrim Muhafızları Komutanlarından Gülali Babayi de, "Balıkların Mesajı" kitabında, Suriye'deki çatışmalarda hayatını kaybeden komutanlarından Hüseyin Hemedani'nin, "O gece çok karmaşık bir durum söz konusuydu. Esed, işinin bittiğini düşünüyordu. Rusya gibi bir ülkeye iltica etme peşindeydi." ifadelerini aktardı.

İlginizi Çekebilir
Trump, Hindistan'da 100 bin kişiye seslendi
Hindistan'a giden ABD Başkanı Trump, 3 milyar dolarlık anlaşmaya imza atarak yine kazançlı bir şekilde eve dönmeyi garanti etti.
Silahlı hırsızı süpürgeyle kovaladı
Polonya'da yüzü maskeli silahlı soyguncu, girdiği bir dükkanı soymak istedi. Dükkan sahibi, hırsızı süpürgeyle kovaladı.
Alman ırkçının öldürdüğü 9 kişi çiçeklerle anıldı
Hanaulular, Almanya’da Alman ırkçı Tobias Rathjen’in öldürdüğü 4’ü Türk 9 kişi için bir araya geldi.
18 aylık midilli, Business Class'ta uçtu
ABD'de 18 aylık Fred adlı bir at, ilk kez bindiği uçağın Business Class bölümünde yolculuk yaptı. Fred'in koltuğu, 2 bin dolara mal oldu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Can Yaman, yine İtalya'da
Can Yaman, yine İtalya'da
133
Ozan Tufan: Böyle bir şey olabilir mi
Ozan Tufan: Böyle bir şey olabilir mi
293
İran'da koronavirüs nedeniyle ölü sayısı 50'ye yükseldi
İran'da koronavirüs nedeniyle ölü sayısı 50'ye yükseldi
231
Rumlarda Fransız gemisi ve ABD üssü sevinci
Rumlarda Fransız gemisi ve ABD üssü sevinci
136
Ali Koç'un taraftarların üzerine yürüdüğü anlar
Ali Koç'un taraftarların üzerine yürüdüğü anlar
249
Fransa'da kadın imam, cuma namazı kıldırdı
Fransa'da kadın imam, cuma namazı kıldırdı
605
Çin'in Rusya Büyükelçisi: Koronavirüs aşısı bulundu
Çin'in Rusya Büyükelçisi: Koronavirüs aşısı bulundu
131
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir