İranlı kadınların baskılara tepkisi: Sokakta dans

İran'da kadınlar, kendilerine konan yasaklara karşı tepkiler geliştirmekte de geri kalmıyor.

BİRÇOK ALANDA YASAK VAR

Dini liderler himayesinde yönetilen İran'da, toplumda yasak ve dayatmaların en çok uygulandığı kesim kadınlar. Giyim kuşamdan, otobüste oturacakları koltuğa kadar kadınlar için birçok yasak mevcut.

İranlı kadınlardan danslı protesto VİDEO

DANSLI PROTESTO

İranlı kadınların yasaklara karşı geliştirdiği son yöntem de danslı protesto. Sokaklarda müzik eşliğinde dans eden kadınlar, o anları kaydedip sosyal medyada paylaşıyorlar.

HAPSE GİRME İHTİMALLERİ VAR

İran Herkes İçin Spor Federasyonu'nun aldığı kararla aerobik, body ritim ve hiphop gibi dans türleri, İran kültürüne uygun olmadığı için yasaklandı. Bu tarz dansları yapan kadınların da hapse girme tehlikeleri bile bulunuyor.