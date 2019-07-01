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İrem Derici bikinili görüntülendi

Bodrum'da tatil yapan şarkıcı İrem Derici, gazetecilerden kaçmasına rağmen yine de bikinili yakalandı. Derici'nin selülitli hali dikkat çekti.

Detay Haber | 01.07.2019 - 09:34..
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Muğla Bodrum'da tatil yapan İrem Derici, önceki gün Yalıkavak'ta görüntülendi.

Daha denize girmeden mekan girişinde görevlileri alarma geçiren Derici, “Gazeteciler beni burada çekemez değil mi?” diye sordu. Olumlu yanıt alan Derici, bunun rahatlığı ile bikinisiyle denizin keyfini çıkardı.

İrem Derici bikinili görüntülendi

YAKALANDI

Fakat yine de görüntülenmekten kurtulamayan Derici'nin selülitli halleri dikkatlerden kaçmadı.

PAREOSU GİZLEYEMEDİ

Gazetecileri fark eden şarkıcı, pareosunu giydi ve muhabirlere “Hiç beklemeyin, denize girmeyeceğim. Beni selülitli yakalayamazsınız.” dedi.

İrem Derici bikinili görüntülendi

GÖRÜNTÜLENMEKTEN KURTULAMADI

Denizden çıkışta da plaj havlusuna sarılan Derici, yine de bikinili görüntülenmekten kaçamadı.

İrem Derici bikinili görüntülendi

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