İrem Derici bikinili görüntülendi

Muğla Bodrum'da tatil yapan İrem Derici, önceki gün Yalıkavak'ta görüntülendi.

Daha denize girmeden mekan girişinde görevlileri alarma geçiren Derici, “Gazeteciler beni burada çekemez değil mi?” diye sordu. Olumlu yanıt alan Derici, bunun rahatlığı ile bikinisiyle denizin keyfini çıkardı.

YAKALANDI

Fakat yine de görüntülenmekten kurtulamayan Derici'nin selülitli halleri dikkatlerden kaçmadı.

PAREOSU GİZLEYEMEDİ

Gazetecileri fark eden şarkıcı, pareosunu giydi ve muhabirlere “Hiç beklemeyin, denize girmeyeceğim. Beni selülitli yakalayamazsınız.” dedi.

GÖRÜNTÜLENMEKTEN KURTULAMADI

Denizden çıkışta da plaj havlusuna sarılan Derici, yine de bikinili görüntülenmekten kaçamadı.